Juventus, Comolli scatenato: tre esuberi di Tudor ceduti allo stesso club

Non solo Timothy Weah, la Juventus piazza altre tre operazioni: l’idea del direttore generale Damien Comolli.

L’inizio della stagione si avvicina. La Juventus sta allestendo una rosa importante in vista di un’annata che si preannuncia fondamentale per la ripartenza e il riscatto di un club abituato da sempre a vincere, ma che sta attraversando un periodo molto difficile.

La formazione bianconera è riuscita a trovare l’accordo per la cessione di Timothy Weah. L’esterno statunitense raggiungerà il Marsiglia, con la formula del prestito oneroso e il diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Nelle scorse settimane è calato il gelo tra Weah e la Juventus e ora le strade si dividono.

Si potrebbero dividere definitivamente le strade anche con altri tre calciatori della Juve: Comolli prova a piazzare un triplo colpo in uscita per alleggerire le casse della società.

Milik e Melo verso l’addio: la Juventus li offre al Besiktas

Uno degli obiettivi della Juventus di questa estate è quello di cedere gli esuberi e provare ad abbassare il monte ingaggi dei calciatori che non fanno parte più del progetto. Grande incognita è quella su Vlahovic, dallo stipendio pesante per le tasche del club. Guadagna circa 12 milioni di euro all’anno e la società vorrebbe prendere Kolo Muani al suo posto, ma non trova l’accordo con il PSG.

Nel frattempo Comolli si muove per cedere altri elementi che non rientrano nei piani di Tudor. E secondo i rumors provenienti dalla Turchia, la Juventus avrebbe proposto al Besiktas ben tre calciatori. Il primo, non è una novità, è Arthur Melo. Il centrocampista acquistato nel 2020 dal Barcellona, in un’operazione che prevedeva lo scambio con Pjanic, resta un giocatore della Juve nonostante i rapporti siano ormai ai minimi termini.

Il brasiliano ha trascorso gli ultimi mesi della scorsa stagione al Girona, in prestito. E sono tre anni che girovaga in Europa, tra Fiorentina e Liverpool, senza mai trovare continuità. Ad ogni modo, il Besiktas non ha ancora trovato l’accordo per l’acquisto di Arthur.

La Juventus ha proposto al club di Istanbul allenato da Solskjaer anche Arkadiusz Milik e Tiago Djalo, entrambi in uscita. Il polacco, complice gli infortuni, ha trascorso l’intera stagione passata in tribuna. Anche il terzino portoghese è in uscita. Un equivoco di mercato, considerando che con la Juventus ha collezionato pochissime presenze e fu ceduto dopo appena sei mesi in bianconero.