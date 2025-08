Inter, non solo Nkunku: blitz in Germania per il belga

Una nuova occasione di calciomercato proveniente dalla Germania. Spunta l’intreccio decisivo per l’alternativa a Lookman: può arrivare il belga

La dirigenza nerazzurra è al lavoro senza sosta per regalare subito nuovi rinforzi in attacco a Chivu. Spunta una nuova pista a sorpresa per rinforzare il reparto offensivo visto il mancato arrivo di Lookman. Scopriamo i nuovi dettagli interessanti in vista della prossima stagione: ecco la novità assoluta.

Novità importanti in casa Inter per rinforzare l’attacco a disposizione di Chivu. Ademola Lookman è sempre più lontano dal suo trasferimento ai nerazzurri: urgono innesti di spessore internazionale per competere anche in Champions. Spunta così il nuovo intreccio proveniente dalla Bundesliga per arrivare subito all’alternativa di Lookman: nel mirino non c’è soltanto il talento francese del Chelsea Nkunku. Scopriamo i nuovi dettagli in ottica calciomercato per continuare a sognare in grande: ecco la grande occasione a sorpresa.

Inter, nuovo intreccio in attacco: arriva il talento dalla Germania

Saranno ore frenetiche in casa nerazzurra per arrivare così all’alternativa di Lookman. L’offerta per l’attaccante nigeriano è stata rifiutata dall’Atalanta che l’ha ritenuta bassa per il valore del giocatore. Il presidente Marotta dovrà correre subito ai ripari per sferrare l’assalto vincente per il futuro attaccante dell’Inter.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Quotidiano Sport, Lois Openda è finito nel mirino dell’Inter come alternativa ad Ademola Lookman. Classe 2000, il talentuoso esterno offensivo belga si è messo in mostra negli ultimi anni con la maglia del Lipsia. Ora è pronto per vivere una nuova avventura suggestiva in Serie A: ecco la nuova occasione di mercato.

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici in ottica futura. Openda è l’altro profilo interessante per rinforzare il reparto offensivo dell’Inter in vista della prossima stagione. Un nuovo nome sul taccuino del presidente Beppe Marotta che dovrà subito accontentare Chivu per iniziare la nuova annata nel migliore dei modi.

L’Inter potrebbe avere la meglio mettendo sul tavolo circa 30-35 milioni di euro: è una seconda punta che può agire in tutte le posizioni del reparto offensivo. Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici con l’intreccio decisivo in Serie A: il talento belga è sempre stato accostato alle big italiane, ma il trasferimento non si era mai concretizzato. I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata per il nuovo affare in attacco.