Il Chelsea lo manda al Milan: via libera al prestito

I rossoneri potrebbero chiudere una operazione importante nel reparto difensivo. I ‘Blues’ sono pronti a cederlo visto che non rientra nei programmi

Il calciomercato del Milan deve ancora sbloccarsi in modo definitivo. I rossoneri sono stati sicuramente fra i protagonisti della prima parte della sessione con diversi acquisti. Poi c’è stato una sorta di blocco dovuto anche a delle uscite che non sono arrivate. Ora la situazione sembra essere destinata a cambiare visto che siamo entrati nella fase decisiva e per questo motivo c’è la necessità di accelerare sulle entrate.

Secondo le informazioni di Marca, il Chelsea farà una sorta di rivoluzione in questo mese di calciomercato. Sono diversi i calciatori che cambieranno squadra e il Milan ne potrebbe approfittare. I Blues potrebbero anche aprire al prestito visto che il giocatore non rientra nei piani di Maresca. Il suo arrivo naturalmente è legato ad una eventuale uscita e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà.

Calciomercato Milan: occasione dal Chelsea, i dettagli

Il Milan in questo ultimo mese potrebbe fare anche una operazione nel reparto centrale della difesa. Thiaw sembra essere ritornato cedibile (si è parlato di uno scambio con Vlahovic ndr) e una sua partenza costringerebbe i rossoneri a dover individuare un difensore per completare in maniera definitivo il pacchetto arretrato.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, il Chelsea in questo calciomercato dovrebbe dare il via libera alla cessione di Badiashile anche magari con la formula del prestito. Il difensore francese ha dimostrato di avere qualità anche se nelle ultime stagioni è rimasto bloccato da infortuni e prestazioni non all’altezza. Per questo motivo è alla ricerca di una squadra che gli possa garantire continuità e il Milan rappresenta la chance giusta. Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi visto che c’è ancora una cessione da fare.

Ad oggi il reparto difensivo è completo. L’eventuale uscita di Thiaw aprirebbe il posto a Badiashile e per questo motivo bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire se questa operazione di calciomercato potrà trasferirsi in qualcosa di concreto oppure si andrà su altri nomi.

Mercato Milan: Badiashile resta un obiettivo

In questo momento non è chiaro se il Milan prenderà un difensore centrale durante le prossime settimane di calciomercato. Molto dipenderà da una eventuale uscita di un centrale e Thiaw ad oggi è il grande favorito. Su di lui c’è l’interesse di molti club stranieri e anche l’opzione Juventus.

In caso di un suo addio, il Milan potrebbe andare a bussare alla porta del Chelsea per Badiashile. Il centrale, arrivato per 38 milioni di euro, non rientra nei piani di Maresca. E l’ipotesi di farlo partire in prestito è da tenere in considerazione anche per magari provare in futuro a cederlo ad una cifra maggiore rispetto ad oggi.