Calciomercato, nuovo blitz per Chiesa: ha detto già sì

Una nuova occasione da cogliere al volo per il ritorno in Italia di Federico Chiesa. L’esterno offensivo del Liverpool può firmare con una big della Serie A

Le big italiane continuano a lavorare per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose. Spunta una nuova alternativa in attacco puntando tutto su Federico Chiesa. Ecco la mossa a sorpresa per rivederlo subito in Serie A: saranno ore intense per arrivare alla fumata bianca tanto attesa.

Federico Chiesa ha vissuto un anno terribile al Liverpool sedendosi spesso in panchina con Arne Slot. L’attaccante italiano non vede l’ora di tornare a brillare di luce propria come ai tempi della Juventus. Dirà sicuramente addio al Liverpool per una nuova occasione da cogliere al volo per le big italiane: è l’alternativa giusta low-cost per sognare in grande ancora una volta. Saranno ore calde per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: Chiesa giocherà in Serie A a partire dai prossimi giorni, ecco la nuova destinazione.

Calciomercato, sprint per Chiesa: può arrivare subito in Serie A

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Christopher Nkunku è il primo nome sulla lista del presidente Beppe Marotta. Nelle ultime ore è tornato alla ribalta anche il nome di Federico Chiesta come alternativa numero uno ad Ademola Lookman: l’Atalanta non lascerà partire l’attaccante nigeriano a meno di 50 milioni di euro.

L’ex esterno offensivo della Juventus, ora al Liverpool, non rientra nei piani di Arne Slot: una nuova occasione da cogliere al volo a Milano con i nerazzurri pronti ad anticipare la folta concorrenza. Anche Milan e Napoli sono sulle tracce del giocatore italiano che non vede l’ora di tornare a conquistare anche la Nazionale con il Ct Rino Gattuso che gli ha consigliato di tornare in Serie A.

Chiesa continuerà a lavorare senza sosta in questi giorni per recuperare la forma fisica dei tempi migliori. Una nuova soluzione per l’Italia con il presidente Beppe Marotta che vuole fiutare l’affare in attacco. Il Liverpool potrebbe contribuire anche a pagare il suo stipendio di circa 6 milioni di euro: il suo addio ai Reds è soltanto questione di ore. L’Inter potrebbe cambiare subito pista dicendo definitivo addio a Lookman: una voglia immensa per puntare sempre più in alto. Una nuova destinazione per Chiesa che non vede l’ora di riabbracciare la Serie A per continuare a collezionare trofei.