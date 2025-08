Serie A, la cessione sblocca l’affare Chiesa: Napoli anticipato

Le possibilità di tornare a vedere Federico Chiesa in Serie A a partire dalla prossima stagione aumentano giorno dopo giorno.

Il futuro dell’ex Juventus è essenzialmente un gioco di incastri prossimo ad arrivare a dama. Stando alle ultime notizie, infatti, la cessione oramai imminente dell’esterno potrebbe mettere la società italiana nelle condizioni di affondare il colpo sull’esubero del Liverpool, anticipando così la concorrenza del Napoli e di tutte le altre società che ci avevano fatto un pensierino in questo calciomercato. Ovviamente parlare di fumata bianca, o addirittura affare fatto, è prematuro, ma la sensazione è che questi ricavi possano dare davvero un boost importante all’affare Chiesa.

Chiesa torna in Serie A grazie alla cessione

Federico Chiesa è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Ai margini del progetto tecnico del Liverpool, anche in vista dei prossimi Mondiali, l’ex Juventus starebbe spingendo per tornare in Italia, convinto che solo così possa trovare quella continuità, fiducia e voglia di giocare che in Inghilterra ha difatti perso.

Nel corso di queste settimane di calciomercato il suo nome è stato accostato a diverse squadra, come ad esempio la Roma e il Napoli, con i campioni d’Italia che avrebbero addirittura anche approfondito di discorsi con il Liverpool senza però mai affondare il colpo decisivo sul giocatore, per il quale avrebbero e vorrebbero tutt’ora garanzie soprattutto a livello fisico. Nel frattempo sull’ex Juventus si sarebbero inserite anche altre squadre, sempre italiane, una delle quali pronta a fare quello che i partenopei non hanno fatto sfruttando gli incassi di un’importante cessione che starebbe per definire.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, con l’uscita di Samuel Chukwueze il Milan potrebbe insistere seriamente con il Liverpool per Federico Chiesa, giocatore che sotto la gestione Max Allegri ha totalizzato 16 gol e 14 assist in 86 presenze.

20MLN per riportare Chiesa in Italia

Samuel Chukwueze potrebbe sbloccare il ritorno in Italia di Federico Chiesa. Stando alla Gazzetta, infatti, l’esterno nigeriano potrebbe lasciare il Milan per approdare in Premier League, dove ad aspettarlo ci sarebbe il Fulham, sulle sue tracce già da diverse settimane.

I Cottagers potrebbero arrivare ad offrire per Chukwueze fino a 20 milioni di euro, cifra che potrebbe spronare il club rossonero a sedersi al tavolo delle trattative con il Liverpool proprio per Federico Chiesa, anche perché in giro non ci sarebbe niente di meglio rispetto all’italiano in rapporto qualità-prezzo. Certo, bisognerà completamente rivalutazione il giocatore, ma con uno come Allegri in panchina la strada potrebbe essere in discesa.