Chiesa torna in Serie A: già scelta la nuova squadra

Si avvicina il ritorno in Serie A di Federico Chiesa: scelta la nuova squadra dell’ex Juventus. Tutti gli aggiornamenti

Federico Chiesa è sempre più ai margini del progetto del Liverpool. L’attaccante italiano, andato in gol nell’ultima amichevole dei Reds, non è stato nemmeno inserito da Arne Slot nella lista dei convocati per la tournée in Asia.

L’ex Juventus ha vissuto un primo anno ai margini in Inghilterra. Sono state solo 14 le presenze tra tutte le competizioni per l’esterno italiano, per un totale di 104 minuti giocati sotto la gestione Slot. Dopo l’ultima esclusione da parte del tecnico, il suo futuro è sempre più lontano da Liverpool. Per Federico Chiesa si avvicina così il possibile ritorno in Serie A, con tutte le big di fatto alla finestra e pronte ad approfittare della sua situazione.

Calciomercato, scelta la nuova squadra di Chiesa

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe la destinazione ideale per Chiesa.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Federico #Chiesa è fuori dai piani del Liverpool e potrebbe tornare in Serie A: a chi farebbe più comodo tra le big italiane? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 22, 2025

Per il 37,6% dei votanti, Federico Chiesa sarebbe il colpo ideale per il Milan di Massimiliano Allegri, che conosce bene l’esterno avendolo già allenato alla Juventus. Il Napoli raccoglie il 28% delle preferenze, mentre l’ipotesi Inter è stata votata solamente dall’11,8% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio. Per quanto riguarda il possibile ritorno alla Juve, invece, è stato superato il 20% (22,6%).