Milan, quinto rinforzo per Allegri: arriva lo svizzero

Dopo Ricci, Modric, Terracciano ed Estupinan, il Milan è prossimo a regalare a Massimiliano Allegri il quinto rinforzo di quest’estate.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza rossonera sta per affondare il colpo decisivo sull’esterno svizzero, giocatore di cui non si era ancora parlato ma che a quanto pare avrebbe stregato non solo il direttore sportivo Igli Tare, ma anche lo stesso Massimiliano Allegri, che venuto a conoscenza della possibilità di ingaggiarlo, non avrebbe esitato neanche un momento a dare il suo definitivo via libera all’operazione.

Nuova freccia per Allegri: arriva lo svizzero

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, visto che presto verrà messo a disposizione di Max Allegri il quinto rinforzo di quest’estate. Per come si erano messe le cose si pensava che Ardon Jashari potesse finalmente essere il prossimo tassello per andare a rinforzare e completare la rosa, ma invece così non sarà.

Il nuovo innesto del Milan sarà però un connazionale del centrocampista del Club Bruges. Stiamo parlando di un esterno di spinta che avrebbe attirato l’attenzione della dirigenza rossonera al punto che il direttore sportivo Igli Tare si sarebbe deciso ad affondare subito il colpo su di lui, convinto che possa essere il giocatore giusto con il quale rinforzare e completare una volta e per tutte la formazione di Max Allegri, alla ricerca proprio di una freccia, come lo svizzero per l’appunto, per coprire il buco lasciato da alcune cessioni importanti di questo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi della Gazzetta dello Sport, sfumata (non una volta per tutte) la pista Guéla Doué, per il ruolo di terzino destro il Milan avrebbe messo gli occhi su Zachary Athekame dello Young Boys, terzino dell’U21 svizzera, classe 2004, che nella passata stagione ha collezionato 43 presenze con la maglia della società giallonera, 8 delle quali in Champions League.

Il nuovo terzino titolare del Milan costa appena 5MLN

Oramai la pista Guéla Doué non è più percorribile, ed è per questo che il Milan avrebbe cominciato a seguire più da vicino Zachary Athekame, U21 svizzero che sarebbe nel taccuino del direttore tecnico Geoffrey Moncada già da diverse stagioni. Non a caso il nome del 2004 è stato già accostato in passato alla formazione rossonera, ma nulla ci fu se non una mera richiesta di informazioni.

Adesso le cose potrebbero cambiare, con il Milan pronto ad affondare il colpo su Zachary Athekame per riempiere il buco lasciato sulla destra dalle varie cessioni di questo calciomercato. Per una questione tecnica ed economica lo svizzero potrebbe, ed è alla fine, la situazione ideale, anche perché stando a dati Transfermarkt stiamo parlando di un giocatore la cui valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro. La sensazione, però, è che lo Young Boys potrebbe alzare le proprie pretese arrivando a chiedere il doppio per il suo cartellino, rimandando comunque nel range che il Milan si era prefissato. Staremo a vedere.