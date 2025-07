Milan, strada in salita per Doué: 15mln per il piano B dal Belgio

Il Milan sta riscontrando non poche difficoltà per arrivare a Guela Doué ed in tal senso Igli Tare ha pronto il piano B. Anche in questo caso si guarda con interesse in Belgio per un calciatore che ha un valore di 15 milioni di euro.

I rossoneri stanno programmando il loro futuro ed in tal senso il tema che gravita attorno al terzino destro da regalare nelle mani di Massimiliano Allegri sta diventando assolutamente centrale. E’ noto, infatti, che finalmente si è posta la parola fine al tema che riguarda l’altra fascia, coperta dall’arrivo di Pervis Estupinan. In tal senso, il primo nome in lista, sfumato Pubill che è approdato all’Atletico Madrid, è quello di Guela Doué, ma le richieste dello Strasburgo fino a questo momento hanno frenato tutto ed hanno impedito di trovare la quadra.

Il Milan si è fermato intorno ai 22-23 milioni di euro, mentre lo Strasburgo è fermo sulla propria valutazione da 30 milioni. Ed in più c’è da dire che la posizione del club può essere resa ancora più ferma dalla trattativa sfumata per Mike Maignan al Chelsea, altro club che appartiene alla stessa modalità. In quel caso la trattativa è sfumata perché i rossoneri non si sono schiodati dalla propria posizione ed ora, probabilmente, vengono ripagati con la stessa moneta. Di conseguenza Igli Tare valuta le alternative ed emerge adesso un nome nuovo che può davvero fare al caso di Allegri.

Milan, nome nuovo dal Belgio per Allegri: sarà lui il terzino destro?

Dal Belgio ci sono tante notizie di calciomercato che arrivano direttamente al cuore dei tifosi del Milan. L’obiettivo principale, da questo punto di vista, resta Jashari, ma tendenzialmente trattare con i belgi è sempre complicato ed ancora una volta i rossoneri stanno sbattendo continuamente contro il muro del Club Brugge. Stando a quanto raccontato da Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, al Milan è stato proposto il profilo di Zakaria El Ouahdi, attualmente in forza al Genk.

Classe 2001, si tratta di un calciatore dal talento enorme ed importante, che fa ben sperare in prospettiva futura. In tal senso, al momento il Milan sta facendo delle valutazioni su di lui. Si tratta di un terzino destro che all’occorrenza può agire sul versante opposto. Oltre che a centrocampo, essendo molto propenso alla fase offensiva, come si suole dire.

Secondo Transfermarkt il suo valore di mercato è di 12 milioni di euro e, tenendo in considerazione che è molto giovane e che ha un grande talento, si tratta di un profilo, quello di Zakaria El Ouahdi, da tenere in considerazione per il Milan.