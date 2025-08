Juve: scambio con il Bologna, l’ex Barcellona per Tudor

I bianconeri potrebbero sfruttare l’interesse dei felsinei nei confronti di un calciatore bianconero per piazzare un colpo importante in entrata

La Juventus prosegue la preparazione per la prima giornata di campionato e Tudor si attende dei nuovi rinforzi in davvero poco tempo. La scelta di lasciare fuori dall’amichevole contro la Reggiana Weah e Douglas Luiz è la conferma di come i due non rientrano nei piani del club bianconero. Ma sono anche altri i giocatori con la valigia in mano e toccherà a Comolli riuscire a trovare una soluzione per consentire anche di sbloccare il calciomercato in entrata.

Una delle ipotesi al vaglio della Juventus e magari intavolare degli scambi durante queste ultime settimane di calciomercato. Secondo le informazioni di Sport Mediaset, il Bologna avrebbe messo nel mirino un giocatore dei bianconeri e questo potrebbe consentire a Comolli magari di poter ragionare su uno scambio. Per il momento si tratta di una ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Juventus: affare con il Bologna, i dettagli

I rapporti fra Juventus e Bologna sono storicamente buoni anche se, soprattutto lo scorso anno, ci sono state delle piccole tensioni fra le due squadre. Comunque tutto sembra essere rientrato e quindi le due squadre potrebbero decidere di sedersi ad un tavolo per ragionare su una operazione che potrebbe coinvolgere diversi giocatori.

Stando alle indiscrezioni di Sport Mediaset, il Bologna potrebbe prendere un esterno importante soprattutto dopo l’infortunio di Bernardeschi. E il nome in cima ai desideri di Italiano sarebbe quello di Nico Gonzalez. L’argentino non rientra nei piani di Tudor e potrebbe magari accettare la destinazione felsinea. Una operazione non semplice, ma attenzione allo scambio con Miranda che è uno dei profili destinati ad essere vagliato dalla Juventus per dare una alternativa importante a Cambiaso. L’ex Barcellona arriva da una stagione importante e difficilmente dirà di no alla Vecchia Signora.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Bologna potrebbe decidere nel corso delle prossime settimane di sondare il terreno per Nico Gonzalez anche se l’infortunio di Bernardeschi non è tanto grave. Ma la volontà di Italiano è chiara e la Juventus magari chiederà informazioni per Miranda. Uno scambio di calciomercato da tenere in considerazione.

Mercato Juventus: scambio Miranda-Nico Gonzalez?

Italiano vorrebbe di nuovo Nico Gonzalez dopo l’esperienza con la Fiorentina. L’infortunio di Bernardeschi potrebbe consentire al Bologna di fare un tentativo con la Juventus magari mettendo sul piatto un prestito. Un trasferimento a titolo definitivo è davvero molto complicato per i costi.

La Juventus è assolutamente aperto al trasferimento di Nico Gonzalez e potrebbe sfruttare questa operazione per fare magari un tentativo con Miranda. Serve un esterno a sinistra e l’ex Barcellona è una opportunità molto interessante considerato anche l’ottimo campionato fatto la scorsa stagione.