UFFICIALE, prima tegola in Serie A: il big torna a settembre

Primo infortunio importante della stagione: il big salterà l’esordio in campionato. C’è il comunicato ufficiale della società

È ufficiale la prima tegola della stagione di Serie A 2025/26. L’infortunio rimediato in amichevole nelle scorse ore farà infatti saltare il debutto stagionale ad un big.

Come comunicato dal Bologna, “Federico Bernardeschi ha accusato nel corso dell’amichevole di ieri un lieve trauma distorsivo del ginocchio destro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane“. È confermato lo stop di diverse settimane per l’ex Fiorentina e Juventus, appena tornato in Italia.

Il Bologna tira comunque un sospiro di sollievo, perché si temeva un infortunio anche peggiore per l’esterno campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini.

Bologna, stop per Bernardeschi: le sue condizioni

Bernardeschi salterà sicuramente l’esordio del Bologna di Italiano contro la Roma, in programma il prossimo 23 agosto. Le sue condizioni verranno rivalutate in vista della seconda giornata di campionato.

L’obiettivo è Bologna-Como del 30 agosto, ma lo staff medico rossoblù non correrà rischi e c’è l’ipotesi concreta di rivedere in campo Bernardeschi direttamente a metà settembre, dopo la pausa Nazionali. Lo stop, dunque, potrebbe prolungarsi ad oltre un mese.