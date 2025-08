Inter, non solo Leoni: nuovo affare con il Parma

Un nuovo intreccio di calciomercato da Parma per ambire a grandi palcoscenici. L’Inter sogna in grande per una nuova occasione: la verità

Una voglia immensa di tornare a competere con le big in Serie A e in Champions League. L’Inter è molto concentrata sul centrale difensivo del Parma, Giovanni Leoni, ma tutto può cambiare anche in altre zone di campo. Una svolta decisiva per chiudere subito per il colpo a sorpresa a centrocampo.

Spunta un nuovo intreccio di calciomercato da Parma per puntellare la rosa di Chivu. Il presidente Beppe Marotta ha dovuto incassare il secco no dell’Atalanta per Ademola Lookman: l’attaccante nigeriano era il primo obiettivo dell’Inter per l’attacco nerazzurro. Ora la dirigenza milanese dovrà virare su altri obiettivi, ma l’Inter cercherà di regalare anche altri rinforzi da affidare subito all’allenatore romeno. La dirigenza nerazzurra non vuole perdere ulteriore tempo per una nuova occasione a centrocampo: ecco la verità da monitorare nelle prossime ore per accontentare le parti coinvolte nell’operazione.

Calciomercato Inter, nuova svolta da Parma: intreccio a centrocampo

L’Inter continua a lavorare senza sosta per puntellare la rosa di Chivu che ha vissuto gli ultimi mesi della passata stagione alla guida del Parma. Mandela Keita è uno degli obiettivi della lista della dirigenza nerazzurro, ma tutto dipenderà anche dalla cessione di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non è riuscito ad imporsi nella passata stagione: ora si continua a parlare anche di un possibile addio dell’ex Napoli.

Il centrocampista classe 2002 non vede l’ora di ambire a grandi palcoscenici seguendo così il suo ex allenatore. Il suo profilo stuzzica così l’Inter: i prossimi giorni saranno decisivi per sferrare l’assalto decisivo con l’obiettivo di puntellare la rosa nerazzurra.

Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato in casa Parma per chiudere subito l’affare. L’Inter è sempre molto attenta ad una soluzione avvincente a centrocampo: la nuova mossa strategica per la prossima stagione. Il presidente Beppe Marotta continua a lavorare su più tavoli per puntare sempre più in alto: l’occasione da non sottovalutare in ottica futura.

Un nuovo intreccio di calciomercato per rinforzare la zona mediana di Chivu che continua a lavorare in ritiro. L’Inter vuole dimenticare in fretta le fatiche della passata stagione per concentrarsi sul futuro. L’allenatore dell’Inter ha riportato nuova linfa vitale per competere con le altre big italiane ed europee.