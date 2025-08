Dalla Juventus all’Inter: colpo di mercato deciso, Nico Gonzalez come Cuadrado

Dalla Juve all’Inter, scelta già fatta: c’è la decisione sul possibile colpo di mercato tra le due grandi rivali

L’Atalanta ha rifiutato anche l’ultima offerta dell’Inter per Ademola Lookman. La ‘telenovela’ continua, con i nerazzurri ed il calciatore che spingono per il trasferimento ed il club bergamasco che fa muro.

La richiesta dei Percassi è sempre la stessa: serviranno almeno 50 milioni di euro garantiti per lasciar partire il gioiello della ‘Dea’. Dopo la cessione monstre di Retegui l’Atalanta non fa sconti. Si attende ora la prossima mossa di Marotta ed Ausilio, ma Oaktree per il momento non apre ai 50 milioni.

La trattativa è così in una fase di stallo dopo la proposta rifiutata dall’Atalanta. Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti – nel caso in cui non dovesse arrivare Lookman – su chi dovrebbe puntare l’Inter come alternativa.

Calciomercato Inter, scelta l’alternativa a Lookman

I nomi più caldi in caso di fumata nera per Lookman sono quelli di Nico Gonzalez dalla Juventus, di Federico Chiesa, Nkunku del Chelsea ed infine di Openda.

Tuttavia, per il 37% dei votanti al nostro sondaggio, l’alternativa migliore per l’Inter sarebbe Nico Gonzalez. Segue Nkunku al 33%, mentre l’ex bianconero Chiesa (15%) ed Openda (17%) non scaldano i tifosi nerazzurri. Occhi puntati, dunque, anche sul nome di Nico Gonzalez in caso di mancato arrivo all’Inter di Ademola Lookman.