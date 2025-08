Calciomercato, Zaniolo torna in Serie A: la nuova squadra

Zaniolo non vede l’ora di continuare a sognare in grande. L’attaccante italiano vorrebbe tornare subito protagonista in Serie A: la svolta

Un momento decisivo per arrivare così alla nuova soluzione in Italia. Un intreccio di calciomercato per Nicolò Zaniolo che non vede l’ora di tornare protagonista in Serie A: spunta la nuova occasione a sorpresa.

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante italiano ha svolto il pre-campionato con il suo club d’appartenenza, il Galatasaray, ma ora è pronto a tornare a firmare con una squadra della Serie A. Gli ultimi anni sono stati da dimenticare con numerose avventure fallimentari: il suo carattere l’ha condizionato in negativo, ma ha tanta voglia di rimettersi in gioco nel campionato italiano. Una nuova destinazione per tornare a collezionare minuti importanti nel campionato italiano: scopriamo i nuovi dettagli per l’immediata operazione di calciomercato.

Calciomercato, nuova occasione per Zaniolo: la svolta in Serie A

Novità importanti per arrivare così alla nuova decisione in Italia per mettere nero su bianco sul contratto. Novità interessanti per la soluzione immediata in Serie A: ecco la mossa strategica per il futuro.

Come svelato dal portale di calciomercato, TransferFeed, il Genoa è pronto a mettere nel mirino il centrocampista offensivo del Galatasaray Nicolò Zaniolo. Al momento non ci sono contatti in corso tra le parti, ma il suo contratto con il club turco è in scadenza nel giugno 2027: anche Torino e Villarreal hanno mostrato interesse verso l’ex attaccante della Roma voglioso di rimettersi in gioco in Serie A.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per voltare definitivamente pagina dopo i mesi deludenti alla Fiorentina. Per lui soltanto 9 presenze collezionate con la squadra viola: Zaniolo vorrebbe così avvicinarsi di nuovo a casa per godersi anche la famiglia. Saranno ore intense per arrivare alla decisione definitiva per l’attaccante italiano di proprietà del Galatasaray.

Una voglia immensa per tornare a giocare su grandi palcoscenici. Negli ultimi anni Zaniolo ha perso numerosi treni anche a causa dei diversi infortuni rimediati al ginocchio. Ormai ci siamo per conoscere nei prossimi giorni la sua nuova destinazione: una voglia immensa per arrivare alla firma ufficiale sul contratto. Una nuova soluzione in Serie A per un’occasione da cogliere al volo in vista della prossima stagione: l’annuncio definitivo potrebbe arrivare subito per accontentare tutte le parti coinvolte.