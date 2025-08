Calciomercato, Witsel in Serie A: nuova occasione a zero

Nuova occasione da cogliere al volo per Witsel pronto a sbarcare in Serie A. Spunta la destinazione a sorpresa in Italia: ecco dove giocherà

Un intreccio decisivo per conoscere così la prossima squadra del belga Witsel. In passato è stato ad un passo dalla Juventus, ma il trasferimento sfumò per alcune dinamiche burocratiche. Ora è spuntata la nuova destinazione a sorpresa in Serie A: conosciamo gli ultimi dettagli.

Nuova destinazione in Serie A per l’esperto centrocampista Witsel svincolato dal primo luglio 2025. Dopo la lunga esperienza con l’Atletico Madrid, spunta la nuova occasione da urlo in Italia. Ecco l’intreccio decisivo per il belga che non vede l’ora di sbarcare in Serie A: in passato è stato vicinissimo anche a Juventus e Milan, ma il trasferimento non si è mai concretizzato. Conosciamo subito l’intreccio a sorpresa nel campionato italiano per arrivare alla firma ufficiale: una novità annunciata pochi minuti fa dall’esperto di calciomercato.

Calciomercato, intreccio per Witsel: la sua nuova squadra in Serie A

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Sacha Tavolieri, Axel Witsel è pronto a sbarcare definitivamente in Serie A. Oltre alla Real Sociedad, c’è anche l’Udinese pronto a investire sul centrocampista che vorrebbe disputare un altro Mondiale con la Nazionale belga. Una nuova occasione a zero per lui dopo l’avventura con la maglia dell’Atletico Madrid: i prossimi giorni saranno decisivi per la fumata bianca.

Novità interessanti per arrivare così alla chiusura definitiva: ora sogna la nuova squadra italiana per brillare ancora di luce propria. Nato come centrocampista, negli anni si è destreggiato anche difensore centrale con Simeone in una retroguardia a tre. Una nuova vita per lui in Serie A per cercare di mettersi a disposizione di una squadra giovane come quella friulana. Saranno ore calde per conoscere il futuro del belga che vorrebbe conquistare la convocazione del Ct Rudi Garcia in vista dei prossimi Mondiali.

Una novità a sorpresa per conoscere così l’assalto definitivo per Witsel: un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici grazie all’ingaggio del giocatore belga. Ore calde per arrivare subito alla chiusura definitiva dell’affare a sorpresa: l’ex Dortmund cercherà di recuperare la forma dei tempi migliori per accettare subito il progetto bianconero in Serie A. Una nuova destinazione molto ambita in vista della prossima stagione: a breve dovrebbe arrivare la sua decisione definitiva per far sognare i tifosi dell’Udinese.