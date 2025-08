Trattativa avviata con il bomber: Juve avvisata

Le ultime sull’attacco dei bianconeri. C’è la Premier League pronta a disturbare Comolli: il punto della situazione

Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato. Nelle scorse ore, Comolli ha parlato del serbo, facendo capire che per lui non c’è piĂą spazio.

Va chiaramente trovata una squadra disposta ad acquistarlo e a soddisfare le richieste del giocatore, che con i bianconeri è pronto a incassare ben 12 milioni di euro in questa stagione. Dell’interesse del Milan ormai ne parlano tutti: i rossoneri, però, non offriranno mai uno stipendio superiore ai sei milioni di euro.

Servirà , dunque, il sì di Vlahovic, che ad oggi ha rispedito al mittente le proposte arrivate dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. La cessione del serbo, così come quelle di Weah e Nico Gonzalez, è necessaria per sbloccare il mercato in entrata. Comolli ha riportato a casa Conceicao e messo le mani su Jonathan David, ma in avanti Igor Tudor ha bisogno di altro.

Juventus, obiettivo Kolo Muani: tentativo in extremis da Londra

Il croato riabbraccerebbe ben volentieri Kolo Muani, che nel frattempo è tornato a Parigi. Sotto la Torre Eiffel, però, per l’attaccante non c’è spazio: il calciatore vuole la Juventus, e gli ultimi colloqui tra i due club sono stati positivi.

La fiducia di rivedere Kolo Muani ancora in bianconero cresce di giorno in giorno. Tutte le parti vogliono arrivare a dama, ma alle giuste condizioni. Si sta dunque lavorando per soddisfare il PSG, che starebbe trattando anche con un altro club. In Francia, infatti, sono convinti che il Tottenham stia parlando con i campioni della Champions League per l’attaccante.

A scriverlo è FootMercato, che aggiunge anche che Manchester United e Newcastle sarebbero sulle tracce di Randal Kolo Muani: i Red Devils e i Magpies – si legge – starebbero monitorando la situazione con attenzione.

La Juventus ha giĂ il sì del calciatore, che vuole continuare a vestire il bianconero, giocando a Torino, dove si è trovato bene fin dal primo giorno. I bianconeri, però, ora hanno fretta di chiudere proprio per rispedire al mittente gli assalti last minute dall’Inghilterra. Ecco perchĂ©, tra nuovo prestito e riscatto, sono pronti ad avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dai parigni. Kolo Muani è reduce da una stagione da 36 partite, tra Psg e Juventus, con oltre 2100 minuti giocati: i gol segnati sono stati 12; 4, invece, gli assist.