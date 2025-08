Tradimento Juve, trattativa in corso “L’Interesse del Napoli è vero”

Il club campione d’Italia fa sul serio: pronto il colpo dalla rivale Juventus per l’ex Conte

Tante grane alla Juventus, che deve risolvere in primis la situazione in merito a quei giocatori fuori progetto e che non rientrano nei piani della società e di Tudor.

Ieri il Dg Comolli è stato chiaro su diversi fronti che scottano alla Continassa: da Vlahovic a Weah, passando per Douglas Luiz. La Juve non fa sconti e sta cercando delle soluzioni per piazzare gli esuberi e monetizzare il più possibile dalle operazioni in uscita.

Tra queste ovviamente spicca il futuro di Dusan Vlahovic, che a bilancio nella prossima stagione peserà oltre 40 milioni di euro alla Continassa. Il centravanti serbo è in scadenza tra un anno e la ‘Vecchia Signora’ punta a ricavare almeno 15-20 milioni dalla sua partenza, allontanando lo spetto di perdere il giocatore a parametro zero nel 2026.

Miretti dalla Juventus al Napoli, l’agente Branchini: “Le due società ne stanno parlando”

Nella lista dei partenti però figurano anche altri giocatori, che come dicevamo serviranno alla Juventus per fare cassa e operare in entrata per rinforzare adeguatamente la rosa a disposizione di Tudor.

Al momento il club bianconero è fermo all’arrivo di Jonathan David e alle conferme di Kalulu e Conceicao, con l’allenatore croato che ha chiesto però altri 3-4 tasselli di livello per lottare per il vertice in campionato e inserirsi nella corsa scudetto. Prima però bisogna monetizzare e in uscita figura anche Fabio Miretti, rientrato dal prestito al Genoa. Il prodotto della cantera è sacrificabile e sulle sue tracce c’è soprattutto il Napoli degli ex Conte e Manna. Sulla valutazione però del classe 2003 c’è al momento distanza: la Juve lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, mentre i campioni d’Italia non vorrebbero spingersi oltre un’offerta da 10-12 milioni.

L’offensiva dei partenopei è comunque reale, come conferma l’agente di Miretti: “L’interesse del Napoli è vero, i due club hanno iniziato a parlarsi. Il giocatore aspetta che venga presa una decisione – svela il procuratore Branchini a ‘Sky Sport’ – Miretti ha giocato 100 partite in Serie A, 75 nella Juve e ora aspetta che venga fatta una scelta. Dal nostro punto di vista è un privilegio essere contesi da Juventus e Napoli: oggi è un qualcosa che per un atleta anche meritevole come Fabio è già un bellissimo risultato”.