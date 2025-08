Comolli, l’annuncio che ‘spacca’ la Juventus: “Fa venire i brividi”

Comolli è tornato a parlare, toccando diversi temi anche di mercato: cosa succede in casa Juventus

Da Weah e Vlahovic alla nuova Juve, Damien Comolli è tornato a parlare di calciomercato e non solo. Sta prendendo forma la nuova squadra di Igor Tudor, nonostante gli esuberi ancora da piazzare, diversi casi piuttosto spinosi ed un mercato in entrata ancora fermo a Jonathan David.

La nuova dirigenza bianconera, infatti, finora ha firmato a parametro zero soltanto il centravanti canadese. Poi è arrivato il riscatto di Francisco Conceicao dal Porto, in attesa di sbloccare anche Kolo Muani con il Paris Saint-Germain. Negli ultimi giorni la società ha avuto a che fare anche con il caso Douglas Luiz. Ma non solo.

Nella sua intervista, Comolli ha parlato anche della situazione di Weah dopo la recente uscita del suo procuratore. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, c’è ancora distanza con il Marsiglia per la cessione del laterale americano. Nel frattempo, le parole del direttore generale della Juventus dividono i tifosi.

Juventus, Comolli divide i tifosi: le reazioni

I sostenitori bianconeri sono divisi sulle dichiarazioni di Comolli. Un utente, su X, scrive ad esempio: “Comolli parla bene, ma tra poco il povero Tudor dovrà mettere in campo 11 giocatori. E la rosa attuale fa venire i brividi. Domani è il 1 agosto”. Per altri, invece, c’è un netto cambio di registro almeno nelle prime parole del nuovo dg.

Finalmente parole da dirigente vero e soprattutto da dirigente della squadra più importante d’italia.#Comolli — GrazianoGì (@ngigneGra) July 31, 2025

Comolli mi fa un po’ tenerezza… usa il pugno duro con Weah dicendo che la voglia di un giocatore non conta sempre, e poi dice che punta tutto su Kolo Muani perché vuole solo la Juve… — Gorjan Urban (@UrboG) July 31, 2025

Bene Comolli su Douglas Luiz, il resto è fuffa — Zebrone (@MauZebro1897) July 31, 2025

#Comolli che spende 50 milioni per #KoloMuani per alternarsi con David per poi ritrovarsi con Kelly, Joao Mario e Locatelli titolari fissi potrebbe essere la disasterclass del decennio#Juventus #Juve — John Bic (@TheJohnBic) July 31, 2025

Le parole di #Comolli sono molto positive e convincenti.

Per ora sono anche seguite dai fatti.

Solo il tempo ci dirà se la #Juve sta tornando ad essere la Juve. — A (@nonrichiestoo) July 31, 2025

Comolli iper convincente come stile e tipo di comunicazione, davvero una boccata d’aria fresca. — Tiziano (@_my_word_) July 31, 2025

