Serie A: niente Juve, Raspadori firma con un’altra big

Il giocatore potrebbe presto salutare il Napoli. L’Atletico e la Juventus sono sulle sue tracce, ma un’altra squadra è pronta ad inserirsi nelle prossime settimane

Il Napoli non chiude le porte ad una cessione di Raspadori. Per Conte l’attaccante è sicuramente molto importante, ma davanti ad una proposta di 30 milioni (25+5 di bonus) si potrebbe ragionare su una sua partenza in questo calciomercato. Ad oggi non c’è nessun club che si è fatto avanti in maniera concreta. Nella giornata di ieri si era parlato di un possibile interesse dell’Atletico Madrid. Al momento i Colchoneros hanno fatto solo un sondaggio e ci sono anche altre squadre su di lui.

La Juventus da tempo lo segue e in mattinata da Napoli hanno rilanciato anche un possibile nuovo interesse dei bianconeri. Ma, se non si chiuderà subito, un’altra big italiana potrebbe inserirsi. Secondo le informazioni di Sport Mediaset, Raspadori è un nome in lista anche se non una priorità. Il Napoli, come precisato in precedenza, ha aperto e quindi resta una pista da seguire con attenzione.

Calciomercato: Raspadori in Serie A, Juventus beffata

L’Atletico Madrid per il momento non ha affondato il colpo e questo apre alla possibilità di una permanenza in Serie A. Il Napoli non sembra essere intenzionato a forzare la mano. La valutazione del giocatore si aggira sempre intorno ai 30 milioni di euro (bonus compresi ndr) e solo davanti ad una proposta simile si potrà iniziare un dialogo con ADL.

E l’Inter presto potrebbe bussare in casa Napoli per Raspadori. I nerazzurri in questo momento sono concentrati su Lookman e difficilmente non si chiuderà l’affare in questo calciomercato. Naturalmente in viale della Liberazione si valutano anche le alternative e il nome del calciatore dei partenopei è da tenere in considerazione. Le caratteristiche si adattano alla perfezione con il modo di giocare di Chivu e resta una pista da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane.

