Real sotto shock: 2 anni e mezzo di carcere per un calciatore

Brutte notizie per quanto riguarda un calciatore. La Procura ha chiesto una condanna a due anni con dure accuse: come potrebbe cambiare il calciomercato

Il calciomercato del Real Madrid potrebbe cambiare dopo la notizia arrivata in queste ultime ore. Un giocatore rischia due anni e mezzo di carcere con accuse molto pesanti. La notizia è stata rilanciata dalla stampa spagnola ed ora si attende la decisione del Tribunale nei confronti del proprio tesserato.

Come riferito dai media iberici, il calciatore non è coinvolto come gli altri imputati, ma la sua presenza potrebbe portare ad una condanna molto importante. Parliamo di una condanna a due anni e mezzo di carcere. Questa è la richiesta avanzata dall’accusa ed ora la palla passa in mano ai giudici. Sicuramente il Real Madrid assiste da vicino a questa vicenda e aspetta di capire come si concluderà questa situazione. Di certo si tratta di una vicenda che potrebbe cambiare anche il calciomercato dei Blancos.

Real Madrid nei guai: un calciatore rischia il carcere

Il Real Madrid ha una linea molto limpida e questa vicenda potrebbe portare i Blancos a mettere sul piatto una decisione molto dura nei confronti del giocatore. Per il momento si attende come si evolverà la vicenda anche perché non siamo arrivati ad una condanna definitiva, ma semplicemente ad una richiesta. Poi bisognerà capire se i giudici accetteranno quanto chiesto dall’accusa oppure rivedranno un po’ la situazione.

Ma per Raul Asencio non arrivano delle buone notizie. Il difensore del Real Madrid rischia una condanna a due anni e mezzo di carcere per aver girato e diffuso con contenuti sessuali senza il loro consenso. Accuse pesanti anche se il giocatore dei Blancos non sembra essere coinvolto insieme agli altri imputati. Per adesso si attende la decisione dei giudici e poi il club spagnolo prenderà una decisione nei confronti del proprio tesserato.

Come spiegato in passato anche dai media spagnoli, Raul Asencio non sembra rientrare pienamente nei piani del Real Madrid e quanto successo potrebbe portare davvero ad una partenza nel corso di questo calciomercato. Si era parlato anche della possibilità di un approdo in Serie A, ma Milan e Juventus potrebbero cambiare obiettivo dopo la richiesta di condanna. Naturalmente si tratta di una vicenda molto delicata e per il difensore ad oggi la priorità è riuscire ad evitare una dura pena. Poi penserà al campo e la speranza di Raul Asencio è quella poter giocare senza un peso come questo.