Juve: il Real lo scarica, sarà al Mondiale

I bianconeri potrebbero sfruttare una grande occasione di calciomercato per rinforzare la squadra magari già per la prossima competizione

La Juventus lavora sul calciomercato e potrebbe piazzare un colpo di calciomercato già per il prossimo Mondiale per Club. La competizione, come annunciato da Giuntoli, sarà con Tudor in panchina, ma bisognerà capire se la rosa sarà la solita oppure ci saranno dei nuovi innesti. C’è un profilo che potrebbe stuzzicare molto la Vecchia Signora e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Secondo le informazioni di fichajes.net, un giocatore è ormai praticamente fuori dai piani del Real Madrid e un tentativo la Juventus è pronto a farlo nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. I bianconeri in questo momento sono principalmente concentrati sul chiudere nel migliore dei modi la stagione. Ma la sessione speciale di giugno è sempre più vicina e per questo motivo Giuntoli lavora per andare a rinforzare la rosa.

Calciomercato Juventus: colpo dal Real, le ultime

Nonostante il Real Madrid sia prossimo a cambiare panchina, le idee sono molto chiare e per alcuni giocatori non sembrano esserci possibilità di restare con il club spagnolo. Per il momento si tratta di una ipotesi tutta da vagliare, ma comunque è una pista da seguire con particolare attenzione e quindi vedremo cosa succederà.

Stando a quanto riferito dal sito spagnolo, il Real Madrid sembra essere pronto a dare il via libera alla cessione di Tchouameni e per questo motivo la Juventus potrebbe fare un tentativo per la sessione di calciomercato di giugno. Il francese è un calciatore che consentirebbe di fare un salto di qualità molto importante ai bianconeri. Naturalmente parliamo di un qualcosa che dovrà essere vagliato nei prossimi giorni e in base alla conclusione del campionato. Senza il quarto posto la chiusura della trattativa non è facile.

Tchouameni è molto duttile. Il francese, infatti, può agire da centrocampista o difensore e questo consente alla Juventus di avere a disposizione un vero jolly. Per il momento è una ipotesi di calciomercato e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà il tutto.

Mercato Juventus: Tchouameni resta un obiettivo

La decisione del Real Madrid di liberarsi di Tchouameni potrebbe rappresentare una possibilità di calciomercato molto importante per la stessa Juventus.

Molto comunque dipenderà dal quarto posto. Senza il piazzamento in zona Champions League, il via libera all’affare Tchouameni non arriverebbe.