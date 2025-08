Milan: non solo Vlahovic, altro affare in attacco

Il serbo continua ad essere il nome in cima ai desideri dei rossoneri. Ma Tare nel corso delle prossime settimane potrebbe chiudere un secondo affare

Prosegue la ricerca dei rinforzi offensivi per il Milan. L’esordio ufficiale si avvicina (è fissato per il 17 agosto ndr) e Allegri spera di poter avere nel minor tempo possibile la rosa al completo. Al momento il club di via Aldo Rossi ha alcune priorità come il bomber con Vlahovic che resta il nome in pole position. Ma alcune cessioni potrebbero consentire anche di una nuova operazione nel reparto offensivo.

Secondo le informazioni di Tavolieri, il Milan nel corso di questo calciomercato potrebbe sondare il terreno per un calciatore che milita in Spagna. Il giocatore non sembra rientrare più nei piani del club e davanti ad una offerta di 20-25 milioni potrebbe partire. Per il momento non c’è una trattativa concreta, ma con le partenze di Okafor e Chukwueze le cose sono destinate a cambiare.

Calciomercato Milan: doppia operazione in attacco, i dettagli

Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Al momento la priorità in attacco è quella di una punta. Il nome di Vlahovic è sempre in prima linea. La trattativa con la Juventus non è comunque semplice e per questo motivo si valutano anche altri profili a partire da Dovbyk. Ma le operazioni nel reparto offensivo potrebbero non essere assolutamente finite qui.

Stando alle ultime informazioni, il Milan potrebbe ritornare su Lukebakio. Il belga del Siviglia è stato trattato dai rossoneri durante il calciomercato invernale, ma alla fine non si è arrivati alla fumata bianca. Ora in questo calciomercato le cose sono diverse e l’accordo è destinato ad essere trovato. Naturalmente il suo arrivo è legato esclusivamente ad una uscita (Okafor o Chukwueze) e quindi bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere un quadro più chiaro.

Ma la pista Lukebakio è una pista di calciomercato da seguire per il Milan. Il Siviglia vorrebbe cedere il belga per risanare un po’ i conti e il belga da qualche giorno è entrato nella scuderia di Ramadani, procuratore molto vicino a Tare. Due cose che aprono alla possibilità di vedere in rossonero l’esterno. Anche se molto dipenderà dalle uscite.

Mercato Milan: Lukebakio ritorna un obiettivo

Al momento Lukebakio è una pista da seguire anche se non ci sono stati contatti diretti fra il Milan e il Siviglia per definire una operazione simile durante questo calciomercato. Ma le uscite di uno fra Okafor e Chukwueze potrebbero consentire ai rossoneri di portare il belga in rossonero nel corso dell’estate.

Naturalmente un quadro più chiaro lo avremo solamente nel corso delle prossime settimane. La pista Lukebakio per il Milan è da tenere in considerazione. Vedremo cosa succederà nel corso di questo calciomercato e se i rossoneri decideranno davvero di andare con forza sul giocatore belga.