Milan beffato, 40 milioni per Jashari: il Bruges ha detto sì

Il centrocampista svizzero è il grande obiettivo di Tare: il club belga chiede 40 milioni di euro e ha dato risposta affermativa

Ardon Jashari è il nome del momento. Il centrocampista svizzero in forza al Bruges resta uno dei nomi più chiacchierati del mercato.

Il Milan è da tempo sulle tracce del giocatore: Tare lo ritiene l’uomo giusto per la mediana di Massimiliano Allegri, ma il Bruges non molla la presa. La richiesta formulata dal Milan risulta ancora troppo bassa e il club belga l’ha rifiutata. Volontà dei nerazzurri è quella di ricavare 40 milioni di euro dalla cessione del calciatore svizzero, desideroso di vestire la maglia del Milan.

Jashari, spunta il Real Madrid

Sulle tracce del ragazzo però sarebbe piombato addirittura il Real Madrid. Il club spagnolo sta sondando il terreno per regalare a Xabi Alonso nuovi innesti e per la mediana ha valutato proprio il profilo del centrocampista elvetico.

Lo rivela ‘Defensa Central’, che sottolinea però come l’idea sembra essere subito tramontata. Il ragazzo è stato valutato con attenzione sia dalla dirigenza del Real Madrid che dal nuovo tecnico, ma entrambi non credono che il livello possa essere quello della valutazione fatta dal Bruges. I 40 milioni per quelle che sono le caratteristiche del ragazzo, sono ritenute dunque eccessive.

Salvo sorprese quindi il calciatore non approderà al Bernabeu. Il Real Madrid non affonderà il colpo, anche perché il club intende concentrarsi su altre questioni al momento più impellenti. Come le possibili partenze di Rodrygo e Dani Ceballos. Una buona notizia dunque per il Milan, che può continuare a fare affidamento sulla volontà del giocatore, anche se al momento il Bruges sembra inscalfibile.