Milan, Allegri ha scelto il terzino: nuovo blitz in Spagna

Max Allegri è al lavoro per riportare il Milan nuovamente in alto. Spunta una nuova occasione per il terzino sinistro del futuro: può arrivare dalla Spagna

Novità interessanti in casa Milan per chiudere così il nuovo colpo a sorpresa. Scopriamo i nuovi dettagli per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri: saranno ore frenetiche per conoscere il prossimo terzino rossonero. Un nuovo blitz in Spagna per anticipare la folta concorrenza sul giocatore pronto a sbarcare in Serie A.

I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare così alla fumata bianca tanto desiderata per regalare un terzino all’allenatore rossonero. Una voglia immensa di essere ancora protagonisti sul fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità: ecco la nuova occasione da cogliere al volo per puntellare le corsie esterne.

Milan, la nuova occasione dalla Spagna: l’intreccio per Allegri

Ormai ci siamo per sferrare l’assalto vincente in ottica futura per un nuovo profilo a sorpresa. Il Milan è sempre molto attento ad ogni occasione di mercato: può arrivare subito dalla Liga.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Jon Aramburu è pronto a vestire la maglia rossonera in vista della prossima stagione. Al momento il Milan non riesce a chiudere per il terzino Guela Doue e così sta pensando a nuovi innesti di qualità: c’è anche l’ex Torino Singo nel mirino.

Classe 2002, il terzino venezuelano non vede l’ora di sbarcare in Serie A. Già in passato è stato accostato alle big italiane, ma ora il Milan è pronto ad anticipare la folta concorrenza. Saranno giorni importanti per arrivare così alla chiusura definitiva in vista della prossima stagione. Un intreccio decisivo per continuare a sognare in grande: ecco la nuova idea alternativa a Doue.

Una voglia immensa di arrivare così alla chiusura definitiva del nuovo terzino. Max Allegri sta pianificando così le nuove strategie di gioco impostando anche una difesa a 5 con due laterali di spinta. Aramburu non vede l’ora di essere così protagonista in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: l’obiettivo del club rossonero è quello di tornare subito in Champions League per vivere nuovamente notti magiche in campo internazionale.

Una nuova occasione per continuare a sognare in grande: può arrivare subito il terzino dalla Liga spagnola per sposare il progetto del Milan. Ormai ci siamo per l’affare alternativa a Guela Doue.