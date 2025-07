Penalizzazione UFFICIALE e bufera Milan: doppia sentenza FIGC

Il calcio italiane deve fare subito i conti con i primi deferimenti e una penalizzazione di tre punti in classifica

Cambia subito la classifica. La stagione non è nemmeno iniziata, ma il calcio italiano deve già fare i conti con le prime penalizzazioni. È incredibile quanto stia accadendo al 31 luglio.

A seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., il Procuratore Federale ha deferito la Triestina, inserita nel Girone A di Serie C, e il Rimini (Girone B di Serie C), al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, per una serie di violazioni di natura amministrativa. È quanto si legge sul sito ufficiale della FIGC.

La squadra del Friuli Venezia Giulia è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, “per non aver provveduto, entro il termine dell’1 luglio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo, degli altri compensi dovuti in favore dei tesserati, nonché dei compensi spettanti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025”.

La Triestina, inoltre, “non ha provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di aprile e maggio 2025, né al pagamento delle ritenute Irpef sugli altri compensi dovuti ai tesserati e dei contributi Inps spettanti alle figure professionali per maggio 2025”. Deferiti anche Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella, rispettivamente presidente e amministratore delegato del club.

Per quanto riguarda il Rimini, il deferimento è arrivato per il mancato pagamento degli emolumenti netti, degli altri compensi dovuti ai tesserati e dei compensi dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025, nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla stessa mensilità .

Penalizzazione in Serie C: -3 per i pugliesi rossoneri

Non inizia, dunque, nel migliore dei modi la stagione calcistica italiana. Ma nulla di nuovo: che Triestina e Rimini non navighino in buone acque è noto da tempo.

Una situazione che non può certo far felici quelle squadre che speravano nel ripescaggio, come il Milan Futuro, a cui sarebbe servita l’esclusione di due club per restare in Serie C.

Ma il calcio italiano deve fare i conti anche con la penalizzazione ufficiale di 3 punti inflitta al Foggia: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club pugliese, inserito nel Girone C di Serie C, per violazioni di natura amministrativa” – si legge sul sito della FIGC.