Lookman, nuova scelta UFFICIALE dopo il no all’Inter

Le ultimissime sul futuro dell’attaccante nigeriano. E’ arrivata un’altra decisione da parte del club bergamasco

Nel pomeriggio è arrivato il no dell’Atalanta all’offerta dell’Inter per Ademola Lookman. La famiglia Percassi ha rispedito al mittente la proposta da 42 milioni di euro più 3 di bonus.

La notizia ha chiaramente scosso i tifosi nerazzurri, che sognavano l’acquisto del giocatore nigeriano. Nelle prossime ore capiremo se l’Inter deciderà di rilanciare, mettendo sul piatto dei bergamaschi una nuova proposta o se decideranno di cambiare obiettivo.

Per fare chiarezza, va detto che l’Inter sta facendo filtrare che l’Atalanta ha rifiutato l’offerta ma che al contempo non ha fissato un prezzo per Lookman. E che non ci saranno rilanci se Atalanta non stabilirà una cifra per il cartellino.

L’Inter fa filtrare che l’Atalanta ha rifiutato l’offerta ma che al contempo non ha fissato un prezzo per Lookman. E che non ci saranno rilanci se Atalanta non stabilirà una cifra per il cartellino. @interliveit @calciomercatoit pic.twitter.com/aovGlCm3mt — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 1, 2025

La sensazione, dunque, è che non ci saranno decisioni immediate già nelle prossime ore. Seguirà così un momento di riflessione da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio per capire come muoversi.

Futuro Lookman, nuova scelta UFFICIALE dell’Atalanta

Una nuova decisione ufficiale, nel frattempo, l’ha presa l’Atalanta, in seguito al no all’Inter. Il nome di Ademola Lookman non compare nella lista dei convocati diramata da Ivan Juric per la sfida in programma domani.

I nerazzurri saranno impegnati sabato 2 agosto alle ore 15.00, in un match amichevole, contro i tedeschi del Lipsia. Il nigeriano non è tra i giocatori a disposizione.

Ecco l’elenco dei convocati, che si possono leggere sul sito ufficiale dell’Atalanta:

PORTIERI – Marco Carnesecchi, Francesco Rossi, Marco Sportiello.

DIFENSORI – Honest Ahanor, Berat Djimsiti, Benjamin Godfrey, Isak Hien, Odilon Kossounou, Albert Navarro, Giorgio Scalvini.

CENTROCAMPISTI – Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Marco Brescianini, Marten de Roon, Éderson, Marco Palestra, Mario Pašalić, Lazar Samardžić, Ibrahim Sulemana, Davide Zappacosta.

ATTACCANTI: Charles De Ketelaere, Touré El Bilal, Sulemana Kamaldeen, Daniel Maldini, Gianluca Scamacca.

Sono dunque presenti i nuovi acquisti Honest Ahanor e Sulemana Kamaldeen. Tra i convocati anche il rientrante Marco Sportiello, oltre che Gianluca Scamacca. Le attenzioni saranno rivolte proprio sull’italiano, reduce da un lungo infortunio. Il calciatore è chiamato a dare risposte importanti, dopo l’addio di Mateo Retegui e la possibile partenza di Ademola Lookman.