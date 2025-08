Kessie, Molina, Chiesa e Hojlund: ritorno in Serie A, la scelta è stata fatta

Dall’ex Milan al figlio d’arte, la decisione è appena arrivata: ecco tutti i dettagli

A volte ritornano, anzi spesso. Parliamo degli ex Serie A che hanno avuto fortuna altrove ma desidererebbero rigiocare nel nostro campionato. Ma anche di quelli che sono ai margini all’estero e che, pure in ottica Nazionale, ambiscono far ritorno per ritrovare un ruolo da protagonista.

Da Kessie a Hojlund, passando per Molina e Chiesa. Tutti e quattro in ballo per un posto: uno solo vincerà, o meglio ha vinto il sondaggio Telegram di Calciomercato.it.

Ai nostri utenti avevamo chiesto “quale sarebbe il ritorno migliore in Serie A” lanciando la volata ai suddetti nomi.

Kessie sarebbe disposto a tornare in Italia per chiudere l’avventura in Arabia, all’Al-Ahli; l’ex Udinese Molina è pronto a lasciare l’Atletico e a riveder… La Serie A, anche perché su di lui c’è la Juventus; Chiesa lo sappiamo: è fuori dai piani del Liverpool e desidera tornare in Italia pure in vista del Mondiale (ammesso che la Nazionale di Gattuso si qualifichi…).

Infine Hojlund, messo alla porta dal Manchester United per fare spazio a Sesko e non solo.

Ritorno in Serie A: vince Kessie

Il migliore ritorno in Serie A? Quello di Franck Kessie. L’ivoriano si è aggiudicato il sondaggio col 35% dei voti. Battuto, seppur di poco, Molina-Juve.

Importante il distacco da Chiesa-Napoli, che ha concluso al terzo posto col 20% dei voti. Quarto e ultimo Hojlund-Roma col rimanente 14%.