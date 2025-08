Inter, Lookman non arriva più: il piano B di Marotta

L’Inter ha dovuto incassare pochi minuti fa il no per Lookman. Spunta così l’alternativa numero uno per rinforzare il reparto offensivo dell’Inter

Le big italiane continuano a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione per un intreccio da urlo. Ecco la nuova occasione sul fronte calciomercato in Serie A come valida alternativa a Lookman: scopriamo i nuovi dettagli.

Nuovo colpo di scena in casa Inter per l’offerta rifiutata da parte dell’Atalanta per Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano non vestirà l’altra maglia nerazzurra, ma resterà ancora per il momento a Bergamo. Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento a Milano da Chivu, ma pochi minuti fa è arrivato l’annuncio a sorpresa. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: spunta un nuovo intreccio come piano B per il presidente Beppe Marotta. La notizia ha spiazzato subito i tifosi nerazzurri che già pregustava l’arrivo del talentuoso giocatore dell’Atalanta: scopriamo gli ultimi dettagli.

Calciomercato, nuova occasione in casa Inter: l’alternativa a Lookman

Saranno ore frenetiche in casa nerazzurra per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare. L’Inter vuole tornare a sognare in grande dopo la pesante sconfitta in finale di Champions League: serve subito una scossa a tutto l’ambiente nerazzurro, scopriamo la verità.

Come svelato nei giorni scorsi da Fabrizio Romano, il primo nome come alternativa a Lookman è quello di Christopher Nkunku. L’attaccante francese dell’Inter è pronto a trasferirsi all’Inter intorno ai 50 milioni di euro: non rientra nei piani dei Blues. Una nuova svolta suggestiva per continuare a sognare in grande: ecco la nuova occasione in Serie A per il momento decisivo sul fronte calciomercato.

Nkunku non vede l’ora di sbarcare in Italia visto che già in passato è stato ad un passo dalle big della Serie A. Tutto può cambiare a sorpresa in vista della prossima stagione: il nuovo affare da concretizzare nei prossimi giorni. L’ala francese, classe 1997, potrebbe così scegliere subito il progetto dell’Inter per iniziare così una nuova avventura suggestiva nel campionato italiano.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare già l’intreccio decisivo in campo internazionale: nuovo intreccio dalla Premier League per sondare così nuove piste. Lookman non sarà un calciatore dell’Inter con la trattativa che sembrava viaggiare spedita in vista della prossima stagione. L’Atalanta ha alzato ancora una volta un muro dicendo no alla proposta importante del presidente Beppe Marotta.