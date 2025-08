Gutierrez al Napoli blocca il super acquisto: il rebus da risolvere | CM.IT

Dopo l’arrivo di Milinkovic-Savic, il calciomercato del Napoli non si ferma: c’è l’intesa per il terzino, ma ora bisogna risolvere un rebus

La preparazione del Napoli prosegue. Dopo Dimaro, il club azzurro è sbarcato in terra abruzzese dove disputerà cinque amichevoli in 14 giorni. Due allenamenti congiunti, con Casertana e Sorrento, e tre test internazionali con Brest, Girona e Olympiakos.

Nel frattempo, il ds Giovanni Manna continua il suo lavoro per completare la rosa. Antonio Conte ha chiesto un portiere di livello come vice di Alex Meret, ed è arrivato Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo potrà sostituire a dovere il Campione d’Italia, specialmente in occasioni dove servirà sfruttare palle lunghe. Un dualismo intrigante tra i pali, per permettere a Meret anche di rifiatare tra campionato e Champions League.

In queste ore è in stato avanzato la trattativa per Miguel Gutierrez, esterno classe 2001. Napoli e Girona negoziano la cessione del cartellino dello spagnolo, ma stando a quanto raccolto da Calciomercato.it Antonio Conte ha chiesto al suo ds di aspettare prima di concludere l’affare. In effetti l’acquisto di Gutierrez chiuderebbe le porte ad una serie di giocatori.

Calciomercato Napoli, Gutierrez chiude le porte a Sterling e Grealish

Il club partenopeo deve fare cassa e liberare slot. Al momento in uscita ci sono Simeone e Mazzocchi e altri calciatori proveniente dal vivaio e che si stanno allenando con Conte in ritiro. Su tutti Ambrosino, Sgarbi e Obaretin. Nelle prossime ore si potrebbero sbloccare dei prestiti per questi tre giocatori.

In entrata, invece, si punta al terzino sinistro spagnolo, che in occorrenza può giocare anche più avanzato. Guiterrez può diventare il vice Olivera, con Spinazzola che sarebbe utilizzato come jolly come esterno di centrocampo – in caso di cambio modulo – o ala sinistra come vice Noa Lang. Napoli e Girona trattano per il cartellino del classe 2001: si può chiudere per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. Per il calciatore è pronto un contratto di 5 anni per circa 2 milioni di euro a stagione.

Nella lista Serie A, Gutierrez occuperebbe l’ultimo slot da over rimasto disponibile. E questo fattore costringerebbe il Napoli a puntellare la rosa con altri giocatori under 22. Miretti, ad esempio, diventa un obiettivo concreto per il centrocampo perché non occuperebbe alcuno slot. Idem Juanlu, altro under 22 che potrebbe essere inserito in lista senza problemi. Prima di affondare il colpo sullo spagnolo del Siviglia, però, bisogna cedere Pasquale Mazzocchi.

Ad ogni modo, come abbiamo detto pocanzi, Guiterrez bloccherebbe la strada ad un’ala sinistra. Sterling e Grealish non sarebbero acquisti possibili. Motivo per cui il mister non ha fretta di completare l’operazione a stretto giro, ma riflette e chiede tempo alla sua dirigenza, pur avendo il calciatore in pugno.

L’altro rebus da risolvere è legato alla figura di Raspadori, cercato dall’Atletico Madrid. Per Conte è un giocatore prezioso, da sfruttare come seconda punta. Ma l’attaccante della Nazionale ha bisogno di minuti e continuità. Una sua cessione può aprire all’arrivo di un ulteriore over 22 formato in Italia.