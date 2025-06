Napoli: non solo Juanlu, altra operazione con il Siviglia

I partenopei sono scatenati sul calciomercato. Con gli spagnoli si potrebbe chiudere una doppia trattativa molto importante. Le ultime

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. I partenopei vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Conte e per farlo c’è bisogno di andare a prendere giocatori di livello. Le tre competizioni sono impegnative e si ha assolutamente necessità di alzare il livello anche delle seconde linee. In questo momento Manna sta sondando il terreno con diversi club e ci sono degli aggiornamenti molto importanti.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Siviglia avrebbe deciso di sacrificare uno dei propri giocatore nel prossimo calciomercato e il Napoli potrebbe farci un pensierino. Non è un nome nuovo visto che è stato già seguito in inverno senza arrivare alla fumata bianca per diversi motivi. Ora non possiamo escludere che si possa fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione. Non è un affare semplice per diversi motivi, ma vedremo come si svilupperà la situazione.

Calciomercato Napoli: doppio affare con il Siviglia, i dettagli

Il Napoli ha chiuso diverse operazioni, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. Con il Siviglia sono in corso i discorsi per Juanlu, ma il terzino spagnolo non è l’unico nome valutato dal club partenopeo per rinforzare di più la rosa. C’è un profilo che piace da tempo a Manna e per questo motivo non è da escludere un tentativo.

Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il Siviglia avrebbe deciso di cedere Lukebakio nel prossimo calciomercato e il Napoli potrebbe farci un pensierino. Il belga è stato seguito già a gennaio, ma gli andalusi non hanno aperto alla cessione. Ora la situazione è diversa e per questo motivo un tentativo degli azzurri non è da escludere anche per il giocatore piace molto a Conte anche se non si tratta di una operazione semplice.

Il Siviglia vorrebbe cedere Lukebakio per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione importante e che il Napoli potrebbe decidere di non spendere una cifra nel prossimo calciomercato e per questo motivo bisognerà trovare una formula differente per arrivare alla fumata bianca.

Mercato Napoli: Lukebakio resta un obiettivo

Lukebakio resta un obiettivo del Napoli per il prossimo calciomercato anche se non si tratta di una operazione facile visto che il Siviglia chiede una cifra di 40 milioni di euro per cederlo.

Naturalmente non è da escludere che si possa optare per una soluzione differente. Vedremo come si svilupperà la situazione Lukebakio-Napoli nelle prossime settimane.