Clamoroso scippo di Inzaghi: il bomber ha detto sì

Il tecnico italiano dell’Al-Hilal pronto a beffare tutti per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante

Ardon Jashari resta il nome più chiacchierato in casa Milan. Il centrocampista svizzero non sarà presente neppure in occasione della seconda gara di campionato con il Bruges, un ulteriore segnale che alimenta le speranze rossonere. Il Milan punta forte sulla volontà del calciatore, ma Jashari non è l’unico obiettivo.

In casa meneghina oltre ad un innesto in mediana, si cerca anche un terzino destro e un attaccante. Vlahovic resta il nome più caldo. I rossoneri potrebbero sfruttare gli ultimi giorni di mercato per sperare di acquistare il calciatore dalla Juventus, ma in lizza ci sono anche altri profili. Come Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool. L’uruguayano resta uno dei preferiti in casa rossonera, ma il problema maggiore è dovuto ai costi. Più che allo stipendio c’è da fare i conti con l’alta valutazione del cartellino fatta dal club inglese. Anche in questo caso l’attesa può giovare a favore del Milan, ma un ostacolo potrebbe essere rappresentato dai club arabi.

Milan, l’Al-Hilal punta forte su Nunez: contatti in corso

In particolare pronto a tornare alla carica ci sarebbe l’Al-Hilal. Il club saudita, allenato da Simone Inzaghi, starebbe valutando un nuovo profilo per il proprio attacco e avrebbe individuato in Nunez il giocatore ideale.

Il calciatore resta in uscita dal Liverpool, che con l’arrivo di Ekitike vede ancora maggiormente ridursi il proprio spazio. L’Al-Hilal può certamente soddisfare le richieste economiche degli inglesi oltre che proporre un contratto decisamente importante al natio di Artigas. Bisognerà vedere se l’ex Benfica intende però accettare la destinazione saudita a 26 anni oppure se preferirebbe continuare a restare in Europa, anche se, con tutta probabilità, con stipendi più bassi rispetto a quello che potrebbe offrire il club arabo. I dialoghi con l’entourage del giocatore sono in corso: il classe 1999 resta uno dei profili preferiti per il reparto offensivo del club allenato da Simone Inzaghi, che potrebbe presto tentare l’affondo decisivo per portare il giocatore a Riyad.