Caos Jashari, nuova mossa UFFICIALE del Club Brugge

Le ultime sul futuro del centrocampista svizzero che continua ad essere una priorità per il calciomercato del Milan

La telenovela Ardon Jashari non ha ancora scritto il suo ultimo capitolo. Il centrocampista svizzero continua a essere in cima alla lista dei desideri del Milan per rafforzare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri, ma il Club Brugge non ha ancora dato il via libera alla sua cessione.

Stasera, nel frattempo, il club belga scenderà in campo per la seconda giornata di campionato contro il KV Mechelen, e Jashari non ci sarà. Il giocatore, come accaduto nelle altre due partite ufficiali di inizio stagione, non è stato convocato. Una decisione concordata, ma è evidente che il centrocampista abbia la testa altrove.

Lo svizzero vuole il Milan e ha rifiutato ogni offerta arrivata negli ultimi giorni. Ci hanno provato soprattutto alcuni club inglesi, ma Jashari si è promesso sposo ai rossoneri. Il giocatore e il Diavolo sperano dunque che il Club Brugge possa presto dare il via libera al trasferimento, ma al momento tutto resta fermo.

Milan, futuro Jashari: nuova scelta ufficiale del Club Brugge

La proposta del Milan — da 33/33,5 milioni di euro più 4,5 milioni di bonus — non è stata accettata, ma la trattativa non è ancora saltata.

Giorgio Furlani, d’altronde, ha sempre sostenuto che il tempo giochi a favore dei rossoneri. È certo che immaginare un futuro al Club Brugge per Jashari appare sempre più complicato: il giocatore, infatti, non ha preso parte alla foto di gruppo di inizio stagione e il suo nome non compare sugli armadietti dello spogliatoio.

Indizi che sembrano davvero non lasciare dubbi. Anche per questo fa notizia la decisione ufficiale del club belga di inserire Ardnon Jashari nella lista UEFA per il terzo turno preliminare di Champions League. Il centrocampista, ipoteticamente, potrebbe così prendere parte alla doppia sfida contro il Red Bull Salisburgo, in programma il prossimo 6 e 12 agosto.

La speranza di tutti, però, è che il caso Jashari venga risolto già prima del match d’andata. Con il ritorno in Italia di Giorgio Furlani, la trattativa potrebbe subire un’accelerata nei prossimi giorni. Un ulteriore piccolo sforzo – come raggiungere i 35 milioni di base fissa – potrebbe bastare per ottenere il via libera definitivo. Va ricordato, però, che Igli Tare domenica ha affermato che il Milan non effettuerà ulteriori rilanci. Non ci resta che attendere per capire se sarà davvero così