Calciomercato, il nuovo attaccante in una big: lo manda Mourinho

Saranno ore intense per conoscere il futuro dell’attaccante verso una big italiana. Mourinho ha già dato l’ok per la cessione: l’intreccio dalla Turchia

Le big italiane sono al lavoro senza sosta per ingaggiare i migliori innesti di qualità sul fronte calciomercato. L’allenatore portoghese, Josè Mourinho, ha sempre un filo invisibile con la Serie A: avrebbe già dato il suo ok per la sua cessione a titolo definitivo.

Una nuova occasione suggestive proveniente dalla Turchia. Spunta l’intreccio a sorpresa con Josè Mourinho: può dire addio l’attaccante del Fenerbahce pronto a fare il suo sbarco in Serie A. Una voglia immensa di brillare di luce propria in vista della prossima stagione: può arrivare subito nel campionato italiano per continuare ad entusiasmare tutti. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: saranno ore intense per arrivare così alla fumata bianca tanto desiderata. L’annuncio decisivo è arrivato pochi minuti fa su X dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur, sempre molto vicino ai movimenti di mercato del clacio turco.

Calciomercato, nuovo assalto in Serie A: arriva l’attaccante di Mourinho

Spunta una nuova destinazione a sorpresa nel campionato italiano per l’attaccante del Fenerbahce: svolta decisiva per il nuovo affare in Serie A.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, l’attaccante marocchino del Fenerbahce, Youssef En-Nesyri, è finito nel mirino delle big della Serie A. Roma e Milan sono sempre alla ricerca di un nuovo centravanti per innalzare il tasso tecnico dei rispettivi reparti offensivi. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare in ottica futura: Mourinho ha già dato l’ok per la sua cessione, ma ora c’è da trattare con il club turco.

En-Nesyri può vantare una grande esperienza a livello internazionale: l’attaccante marocchino non vede l’ora di pensare alla nuova big italiana. Un’alternativa suggestiva per le big italiane che continuano a sognare in grande: ecco la mossa a sorpresa per il futuro.

Una nuova destinazione da urlo in Serie A per l’ex Siviglia che ha vissuto magiche notti in Europa: ora è pronto per accettare un nuovo progetto suggestivo in vista della prossima stagione. Saranno ore intense per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare a sorpresa. Una voglia immensa per chiudere subito il nuovo intreccio di calciomercato: la pazza idea per una nuova soluzione immediata per Roma e Milan.