Garnacho in Serie A, il Manchester United dice sì allo sconto

L’attaccante pronto a lasciare l’Inghilterra, il club apre alla sua cessione con prezzo ribassato: i club italiani adesso ci credono

E’ un calciomercato ancora lungo e tortuoso, che può riservare diverse sorprese e che vede spegnersi e accendersi le luci all’improvviso sui nomi più svariati. Diversi ritornano periodicamente nelle cronache. Come quello di Alejandro Garnacho, di cui si è discusso molto negli ultimi tempi.

In un Manchester United che sta organizzando una rifondazione assai corposa, l’attaccante ispano-argentino è da tempo sul piede di partenza. Poco apprezzato dal tecnico Amorim, non ha ancora però trovato una destinazione. A gennaio, si era parlato molto, lo si ricorderà, di un suo possibile approdo al Napoli, che però non si era concretizzato.

Ora, in queste settimane, è stato accostato a vari club sulla scena inglese e internazionale, senza che nulla sia stato ancora deciso. Al punto che, a quanto pare, i ‘Red Devils’ appaiono disposti ad abbassare di molto le pretese per il prezzo del suo cartellino. Permettendo così, almeno in teoria, ai club italiani di tornare in corsa.

Calciomercato, Garnacho via per soli 35 milioni di euro: gli scenari in Italia

La quotazione attuale di Garnacho si attesterebbe sui 35 milioni di euro, una quota piuttosto inferiore rispetto a quella del recente passato.

Lo riferisce il giornalista belga, esperto di mercato, Sacha Tavolieri. Lo United intende così attirare un maggior numero di potenziali compratori. E a queste cifre, forse, converrebbe davvero farci un pensiero ed effettuare un investimento. In Serie A, potrebbe valutarlo l’Inter, se non dovesse arrivare a Lookman. E un colpo di coda potrebbe essere nei pensieri di Comolli, nonostante al momento, stando alle sue dichiarazioni, il mercato della Juventus viva una fase di stallo. Il gioco però potrebbe valere la candela, per rilanciare ambizioni di titolo e sfida al Napoli di Conte.