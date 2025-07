Sancho-Juve addio, arriva la conferma definitiva

Il giocatore del Manchester United si allontana definitivamente da Torino, ecco cosa sta succedendo: l’ultimo indizio chiude la pista di mercato

Quest’oggi, hanno fatto un certo rumore le dichiarazioni di Damien Comolli sul mercato della Juventus. Affermazioni che in un certo senso hanno cristallizzato, almeno per il momento, la situazione nella compagine bianconera, relativamente a molte trattative o presunte tali in entrata e in uscita.

Il succo del discorso è che, almeno stando alle sue parole, per il momento non si prevedono grossi stravolgimenti nella rosa della Juventus così com’è. Molti dei calciatori in lista di sbarco potrebbero alla fine rimanere, incluso Vlahovic. E per quanto riguarda la campagna acquisti? Si allontana anche Jadon Sancho, obiettivo fino a questo momento accostato con una certa insistenza ai bianconeri. Le possibilità di vedere l’inglese vestire la maglia bianconera si riducono ulteriormente, stando a ulteriori notizie che giungono su di lui.

Niente Juve, Sancho pensa al ritorno al Borussia Dortmund: contatti sempre più intensi con il club tedesco

Infatti, il giocatore sarebbe proiettato verso un ritorno al Borussia Dortmund, lì dove di fatto è riuscito a esprimere, in questi anni, il meglio di sé. La conferma arriverebbe da quanto rivelato dalla ‘Bild’, in Germania.

La nota e autorevole testata tedesca riferisce di contatti in corso e sempre più intensi tra Sancho e il suo ex club, con una volontà piuttosto precisa di vestire di nuovo la casacca giallonera. In particolare, l’attaccante avrebbe avuto dialoghi sia con il direttore generale del Borussia Lars Ricken che con il direttore sportivo Sebastian Kehl. Spiegando di volersi ridurre sensibilmente l’ingaggio pur di tornare, accettando anche la metà dello stipendio attualmente percepito al Manchester United. Una dichiarazione di intenti piuttosto evidente, che lo riavvicina a un ritorno in Bundesliga.