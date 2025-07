Juventus, sei scambi (più uno) per risolvere i problemi: il piano di Comolli

Dopo il doppio affare con il Porto, i bianconeri lavorano per liberarsi degli altri esuberi nella rosa di Tudor. Da Vlahovic a Douglas Luiz: tutte le trattative in entrata e in uscita

Il mercato della Juventus fatica a decollare. Finora alla Continassa è arrivato un solo nuovo calciatore, ossia Jonathan David. L’attaccante canadese, peraltro, è arrivato a costo zero (a parte i 12, 5 milioni di euro di commissioni, ndr) dal Lille. Eppure non si può dire che i bianconeri non stiano spendendo, anzi. Il nuovo direttore generale Comolli ha già dovuto sborsare più di cento milioni in questa sessione estiva di calciomercato.

Di fatto la Juve finora sta ‘ricomprando’ i giocatori che facevano già parte della rosa dell’anno scorso, portati a Torino da Giuntoli con diverse formule. Circa 14 milioni di euro a testa per i riscatti dei vari Di Gregorio dal Monza, Kalulu dal Milan e Kelly dal Newcastle, cui vanno aggiunti i 25 milioni per Nico Gonzalez dalla Fiorentina e gli oltre 30 per Conceicao dal Porto.

Investimenti onerosi che rendono difficile sbloccare il mercato in entrata e regalare nuovi acquisti a Igor Tudor. Se si aggiunge la difficoltà a cedere i calciatori che non fanno più parte del progetto bianconero, si capisce perché ci sia questa situazione di stallo. Per superarlo, si potrebbe ricorrere all’espediente degli scambi. Uno è già stato fatto: la Juventus ha preso Joao Mario come esterno destro e al Porto ha ceduto Alberto Costa.

Calciomercato Juve, da Vlahovic a Nico Gonzalez: scambi possibili e auspicabili

Ci sono tanti altri scambi che la Juve potrebbe fare in questo mercato, ma nessuno è semplice. Il nome più chiacchierato in uscita resta quello di Dusan Vlahovic. Come è noto il bomber serbo piace al Milan, che sul piatto è pronto a mettere un esubero a scelta tra Bennacer, Okafor, Musah, Chukwueze e Adli. Per quanto riguarda Timothy Weah, invece, si va verso la cessione semplice, visto che il Marsiglia non vuole privarsi di Balerdi, obiettivo di Tudor.

Altro indesiderato alla Continassa è Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano ha molti pretendenti in Premier League (su tutti il Nottingham Forest) ma nessuno vuole accollarsi l’obbligo di riscatto. Difficile lo scambio con Sancho al Manchester United, attenzione alla pista turca e in particolare al Fenerbahce, dove gioca Amrabat. In Serie A si è parlato di scambi tra McKennie e Cristante con la Roma e tra Nico Gonzalez e Frattesi con l’Inter, ma sembrano già tramontati. Savona, invece, può essere una pedina da offrire all’Atletico Madrid per Molina. Discorso a parte merita Khephren Thuram: in questo caso è il Psg che lo vorrebbe in cambio di Kolo Muani.