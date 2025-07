Juventus, l’annuncio che complica i piani: “Resta fuori fino a gennaio”

Muro contro muro alla Continassa: situazione sempre più bollente per la dirigenza bianconera

Lavori in corso alla Juventus, che è ferma all’ingaggio di Jonathan David in entrata oltre alle conferme in rosa di Kalulu e Conceicao.

Tudor chiede altri tre-quattro tasselli per completare la rosa e lottare per il vertice nella prossima stagione, ma al momento le uscite bloccano il mercato della dirigenza bianconera. Sono diversi gli esuberi in lista di sbarcano e che frenano le mosse del Dg Comolli, dove spicca ovviamente la situazione inerente a Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo resta fuori dai piani della Juve e in attesa di novità continua ad allenarsi alla Continassa agli ordini di Igor Tudor. La ‘Vecchia Signora’ però ha fatto altre scelte in attacco e oltre a David punta al ritorno a Torino di Kolo Muani. Non c’è posto quindi per Vlahovic, considerando ovviamente il contratto in scadenza tra un anno e gli emolumenti pesantissimi da 12 milioni netti fino al giugno 2026.

Juventus, Damascelli sul futuro Vlahovic: “Così finisce fuori rosa”

Vlahovic resta una patata bollente e un rebus intricatissimo alla Juventus, che sta cercando una soluzione e di piazzare il 25enne centravanti serbo. Sull’ex Fiorentina c’è l’interesse del Milan dell’estimatore Allegri, che però potrebbe sferrare l’offensiva solo nel finale del mercato estivo.

La grana Vlahovic complica i piani della ‘Vecchia Signora’ come sottolinea Tony Damascelli: “La Juventus ha preso David e non sa ancora chi sarà l’altra punta. Se Kolo Muani, Vlahovic, Milik o addirittura un quarto. La situazione di empasse durerà fino al 31 agosto: si dovranno capire le vere intenzioni del Milan, che si muove anche su altre figure. Di certo nessuno scambio con Bennacer, non mi risulta affatto”, le parole del giornalista a ‘Radio Radio’.

C’è uno scenario più di altri che preoccupa la società bianconera: “A meno che Vlahovic non vada alla guerra e la Juve accetti di andare alla guerra. Vale a dire che al 31 di agosto dice che non firma e non gioca per nessun altro. A quel punto rimane a Torino e viene messo fuori rosa. Da quello che mi hanno detto questa è una delle soluzioni. Non giocherebbe più fino a gennaio, quando dovesse trovare un’altra squadra“, spiega Damascelli.