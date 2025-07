Juve: Kolo Muani al Tottenham, si sblocca il sostituto

I bianconeri potrebbero essere protagonisti di un intrigo di calciomercato con gli Spurs. Siamo nel campo delle ipotesi, ma è una pista da seguire

Il casting della Juventus prosegue. I bianconeri, che non riescono a liberarsi di Vlahovic, continuano la ricerca di un bomber da affiancare a David. Il no di Hojlund ha complicato ancora di più i piani di Comolli visto che il danese in questo momento era il nome numero uno in caso di fumata nera per Kolo Muani. Si farà, dunque, un nuovo tentativo per il francese, ma la strada si preannuncia molto in salita.

Secondo le informazioni di footmercato.net, anche il Tottenham si è inserito nella corsa a Kolo Muani e il suo ritorno alla Juventus in questo calciomercato è sempre più complicato. Per questo motivo i bianconeri potrebbero andare a guardare con attenzione ad altre alternative e c’è un profilo che potrebbe nel corso di poco tempo scalare le gerarchie e diventare un obiettivo.

Calciomercato Juventus: Tottenham su Kolo Muani, pronta l’alternativa

Il Tottenham è alla ricerca di un attaccante e il nome di Kolo Muani sarebbe balzato in pole position. Gli Spurs sono pronti ad accontentare anche il PSG dal punto di vista economico. Non sicuramente una buona notizia per la Juventus che continua a puntare forte sulla volontà del francese per abbassare un po’ le pretese del club parigino. Per questo motivo non è da escludere che Comolli possa andare su un altro profilo senza cambiare però squadra.

Stando alle indiscrezioni di fichajes.net, il PSG continua a cercare una sistemazione per Asensio. Al momento non è stata trovata la soluzione anche per un ingaggio importante. Per questo motivo non è da escludere che si possa magari proporre il calciatore alla Juventus magari a condizioni economiche più semplici da raggiungere rispetto a Kolo Muani. Una pista di calciomercato da seguire visto anche il fatto che l’obiettivo dei transalpini è quello di trovare una soluzione ancora prima dell’inizio del ritiro.

Molto difficile che Asensio cambi squadra entro il 6 agosto. Ma l’ipotesi Juventus per lo spagnolo è da tenere in considerazione visto che i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante in questo calciomercato. Kolo Muani resta sicuramente la pista preferita, ma non semplice. E quindi si guarda anche alle alternative.

Mercato Juve: Asensio resta una possibilità

In questo momento la Juventus ha intenzione di fare un ulteriore tentativo per Kolo Muani. Se la pista non si dovesse riscaldare allora si andrà a sondare anche altri profili e il nome di Asensio è da tenere in considerazione.

Vedremo come si svilupperà la situazione e se Asensio diventerà un obiettivo di calciomercato concreto per la Juventus. Di certo resta una pista da seguire nel corso delle prossime settimane.