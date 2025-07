Il Milan prende il bomber a zero: non è Vlahovic, 57 gol in Premier

Le ultime sul nuovo centravanti dei rossoneri: nome a sorpresa dall’Inghilterra

Presi dalla telenovela Jashari, ci stiamo quasi dimenticando che il Milan non ha ancora preso un nuovo centravanti.

La volontà di aggiungere un’altra prima punta a Gimenez è stata enunciata da Igli Tare in persona, con il nome di Vlahovic che sta riprendendo quota.

Del serbo se ne parla ormai ogni giorno. La sua situazione alla Juve rimane, però, sempre la stessa: col passare dei giorni le vie d’uscita si riducono al minimo.

La più concreta rimane la risoluzione del contratto, con annessa buonuscita in favore del classe 2000.

Il Milan sarebbe pronto a prendersi Vlahovic a zero: per lui possibile contratto da 5/6 milioni a stagione. Il numero 9 dei bianconeri ha respinto le offerte dall’Arabia e dalla Turchia, l’intenzione è quella di rimanere nell’Europa che conta. Meglio ancora in Serie A, dove ha segnato 87 gol in 202 partite.

Al Milan ritroverebbe Max Allegri, a quanto pare suo principale sponsor. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, perché ad oggi la vicenda Vlahovic non sembra possa risolversi a stretto giro di posta.

Non solo Vlahovic, dall’Inghilterra: Calvert-Lewin nel mirino del Milan

Intanto ai rossoneri vengono accostati altri profili per l’attacco, altri centravanti o affini. L’ultimo, ma non ultimo è Dominic Calvert-Lewin, 28enne di Sheffield tutt’ora senza squadra dopo che il 30 giugno è terminato il suo contratto con l’Everton.

57 gol in Premier, tutti con la maglia dell’Everton che dallo scorso dicembre appartiene alla famiglia Friedkin già proprietaria della Roma restando solo al calcio. Non a caso qualche mese fa è stato accostato già alla Serie A e anche ai giallorossi.

Calvert-Lewin è un attaccante esperto e di spessore internazionale, ma certamente non creerebbe entusiasmo tra i tifosi del Milan. Secondo il ‘Sun’ i rossoneri devono vedersela con Aston Villa e Newcastle.