Calciomercato, svolta per Sancho: subito due cessioni

Nuova idea in Serie A per Sancho. Il talentuoso giocatore inglese non vede l’ora di sbarcare in Italia, ma urgono due cessioni immediate: la novità

Le big italiane sono al lavoro per incrementare il tasso tecnico dei rispettivi reparti offensivi. Una nuova svolta decisiva in Serie A per ingaggiare subito Sancho: ecco l’intreccio decisivo anche il Borussia Dortmund, il nuovo affare in attacco grazie a due cessioni.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per il futuro di Sancho. Ormai il giocatore inglese non rientra più nei piani del Manchester United: spunta la nuova occasione in Serie A, ma servono prima due cessioni. Una voglia immensa per incrementare il tasso tecnico del reparto offensivo: ecco l’idea a sorpresa in vista della prossima stagione per rinforzare l’attacco della big in Serie A. Una nuova voglia immensa per continuare il percorso di crescita nel campionato italiano: già in passato è stato accostato a club importanti, ma ora ci sarà la svolta a titolo definitivo.

Juventus, la nuova occasione in Serie A per Sancho: subito il doppio addio

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Jadon Sancho è pronto a vestire la maglia della Juventus ma servono due cessioni per finanziare il colpo in attacco. Weah e Nico Gonzalez dovranno subito dire addio al club bianconero per una nuova soluzione: c’è anche il Borussia Dortmund sulle tracce del talentuoso giocatore inglese pronto a rilanciarsi.

Sancho è stato protagonista nell’ultima stagione in prestito al Chelsea trionfando anche in Conference League, ma ora il Manchester United dovrà trovare una soluzione in tempi brevi. Saranno ore frenetiche per arrivare alla fumata bianca tanto attesa in ottica futura: un momento decisivo in Serie A per puntare sempre più in alto.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla decisione definitiva da Manchester. Sancho cercherà di tornare a brillare di luce propria a Torino, ma il club bianconero è fermo al momento a causa delle mancate cessioni. Tutto ruoterà intorno a Weah e Nico Gonzalez che dovranno salutare immediatamente il club bianconero.

Una nuova idea di calciomercato per ambire a grandi a grandi palcoscenici: l’obiettivo della Juventus è quello di tornare a lottare per lo Scudetto arrivando fino in fondo in Champions League per vivere notti magiche in campo internazionale. Sancho non vede l’ora di vestire la maglia bianconera, ma staremo a vedere nei prossimi giorni.