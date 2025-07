Xabi Alonso fa fuori Rodrygo: contatti con un top club in Serie A

Una nuova destinazione per Rodrygo in vista della prossima stagione in Serie A. Ecco l’intreccio di calciomercato suggestivo per il futuro: ormai ci siamo

Nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca tanto desiderata in Serie a con il sogno nel cassetto chiamato Rodrygo. Il talentuoso giocatore brasiliano è pronto a salutare il Real Madrid per intraprendere una nuova avventura nel campionato italiano.

Novità importanti in Serie A per il futuro del talentuoso giocatore brasiliano Rodrygo. Saranno ore intense per arrivare alla decisione definitiva dell’attaccante del Real Madrid pronto a fare le valigie. Xabi Alonso ha già dato l’ok per la sua cessione in vista della prossima stagione: ecco l’occasione da cogliere al volo. Tutto può succedere nei prossimi giorni per arrivare così alla fumata bianca tanto desiderata in Serie A: spunta il nuovo intreccio dalla Spagna con il presidente Florentino Perez che lo valuta intorno ai 60-70 milioni di euro.

Calciomercato, svolta per Rodrygo: il ritorno di fiamma in Italia

Si continua a sognare in grande in casa Real Madrid per arrivare così alla firma ufficiale del talento brasiliano. Tutto può chiudersi nel giro di pochi giorni: ecco la soluzione immediata.

Come svelato dal portale, diretta.it, sulle tracce di Rodrygo è ricomparso anche il Napoli pronto a rinforzare ancora di più il reparto offensivo di Antonio Conte. Il talentuoso esterno offensivo brasiliano non vede l’ora di essere protagonista lontano dal Real Madrid: non rientra nei piani di Xabi Alonso.

Finora è stato al centro dell’attenzione delle big europee che vorrebbero subito chiudere per il nuovo colpo a sorpresa. Anche le big della Premier League hanno chiesto informazioni per l’attaccante brasiliano: Rodrygo è pronto a scrivere un nuovo capitolo suggestivo della sua carriera. Ormai ci siamo per una nuova soluzione immediata per il giocatore brasiliano.

Già ad inizio giugno è stato accostato ai colori azzurri, ma ora il Napoli potrebbe sferrare l’assalto vincente per la prossima stagione. Ormai ci siamo per una nuova svolta in Serie A: un’occasione da cogliere al volo in vista della prossima stagione. Rodrygo sarebbe la ciliegina sulla torta dopo quella di Kevin de Bruyne che continua a sudare agli ordini di Conte per farsi trovare pronto ad inizio stagione. Si sogna ancora in grande per una nuova soluzione in vista del futuro: tutto può cambiare per la sua prossima destinazione italiana.