Napoli a Castel di Sangro, è subito doccia fredda per Conte: titolare infortunato – FOTO

Il Napoli inizia la seconda parte di ritiro estivo in Abruzzo, ma c’è subito una brutta notizia per mister Conte

Nuovo raduno per i Campioni d’Italia. Dopo i dieci giorni in Trentino, è la volta dell’Abruzzo. Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro per la seconda parte di ritiro, senza Zerbin appena ceduto alla Cremonese.

Nuovi volti in Abruzzo. Infatti, Ambrosino e D’Angelo raggiungono la squadra e sono stati convocati da Antonio Conte. Tra i portieri spicca la presenza di Milinkovic-Savic appena acquistato dal Torino. E l’estremo difensore serbo ha subito rubato la scena dei giovani tifosi partenopei accorsi al Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Ma durante la partitella in famiglia, senza portieri, uno dei difensori di Antonio Conte si è infortunato dopo un contrasto con Anguissa e Lukaku.

Napoli, tegola a Castel di Sangro: Olivera lascia l’allenamento zoppicante

Il terzino dell’Uruguay si infortuna al primo allenamento di Castel di Sangro. Una doccia fredda per Antonio Conte, che in quel ruolo può contare ovviamente su Leonardo Spinazzola.

Durante una partita a campo ridotto, senza porte e senza portieri, Olivera è andato in contrasto aereo con Anguissa e Lukaku, procurandosi una contusione al polpaccio. Il giocatore si è accasciato subito chiedendo l’intervento dello staff sanitario, prontamente entrato in campo per soccorrere il ragazzo.

Una volta alzatosi sulle proprie gambe, Mathias è uscito dal terreno di gioco zoppicante, scuro in volto dal dolore. Nei prossimi giorni sarà valutato dai preparatori atletici.

Alla prima sessione pomeridiana di Castel di Sangro hanno partecipato inizialmente anche Politano, Buongiorno e McTominay. A seguito del riscaldamento con il gruppo, i tre hanno lasciato il campo per continuare a lavorare in palestra. Giovanni Simeone, uomo mercato, non si è allenato con il gruppo. L’argentino è seguito dal Torino e soprattutto dal Pisa.

Anche Gilmour non ha preso parte all’allenamento, come del resto anche gli ultimi giorni a Dimaro. Lo scozzese è reduce da problemi muscolari, accusati durante gli ultimi impegni con la Nazionale. Billy sta svolgendo tutte le sessioni di allenamento personalizzato per riprendere la forma ideale.

Il 3 agosto il Napoli scenderà in campo contro il Brest. Successivamente ci saranno le amichevoli contro Girona e Olympiakos per alzare il livello di competitività. Nell’intramezzo due allenamenti congiunti con Casertana e Sorrento.