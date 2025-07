Lascia l’Inter per 32MLN: Marotta lo ha già rimpiazzato

Nonostante Oaktree abbia messo a disposizione fondi importanti, l’Inter non avrebbe risorse illimitate per questo calciomercato.

Essenzialmente ad ogni acquisto corrisponde una cessione e viceversa, anche perché fino a questo momento sono più i soldi che la società nerazzurra ha speso piuttosto che quelli che ha incassato. C’è bisogno di equilibrio, motivo per il quale il presidente Giuseppe Marotta si concentrerà su quella uscita prima di tornare a lavorare per mettere a disposizione di Christian Chivu qualche altro rinforzo.

E la sensazione è che la situazione possa sbloccarsi prima del previsto, visto che un club di Premier League avrebbe messo gli occhi su un titolare dell’Inter, l cui sostituto sarebbe anche già stato individuato.

L’Inter apre alla sua cessione: pronti 32MLN

Con l’arrivo di Christian Chivu in panchina tante cose sono cambiate dalle parti della Pinetina. Eppure, nonostante questo, la scelta del rumeno ha dato continuità tecnica allo scorso progetto tecnico, visto che l’ex Parma, proprio come Inzaghi, predilige una difesa a 3 piuttosto che a 4.

Questa è l’unica cosa che hanno accomuna i due allenatori, anche perché da quando è arrivato Christian Chivu non ha preso in considerazione alcun tipo di raccomandazione, mettendo sullo stesso livelli tutti i giocatori, arrivando anche a prendere decisioni drastiche che hanno fatto storcere il naso a tutti, tifosi in primis. Alla fine potrebbe essere il rumeno ad avere ragione, ma per il momento quello che resta è che l’allenatore dell’Inter avrebbe dato via libera alla cessione di un giocatore che rappresentava il futuro della formazione nerazzurra.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, nella prossima stagione Yann Bisseck potrebbe giocare in Premier League, più precisamente al Crystal Palace, pronto a offrire addirittura 32 milioni di euro per il difensore tedesco, cifra importante, sostanziosa, che permetterebbe a Marotta&Co di sbloccare di conseguenza alcune operazioni di mercato, soprattutto quella per il sostituto dell’ex Aarhus.

L’Inter lo ha già rimpiazzato

Yann Bisseck si avvicina a grandi passi verso il Crystal Palace, che nelle prossime ore presenterà la prima offerta ufficiale all’Inter per il difensore tedesco. A Christian Chivu non dispiacerebbe trattenere il difensore tedesco, ma allo stesso tempo il tecnico rumeno è consapevole che con 32 milioni di euro si possono fare tante cose.

Una di queste è sostituire Bisseck con un difensore giovane e di livello. Ovviamente tutto il mondo nerazzurro vorrebbe il classe 2006 Giovanni Leoni, ma la sensazione è che al posto del tedesco l’Inter possa puntare su Koni De Winter del Genoa, classe 2002, già nel giro della nazionale belga, che nella passata stagione si è messo in mostra con la maglia del Grifone 26 presenze e 3 gol in tutte le competizioni. Valore di mercato, stando a dati Transfermarkt, 22 milioni di euro.