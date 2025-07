Juve: rompe con il Barcellona, è l’erede di Douglas Luiz

I bianconeri potrebbero sfruttare una situazione davvero molto particolare in casa dei catalani per andare a definire una operazione importante in entrata

Il calciomercato della Juventus deve ancora sbloccarsi, ma Comolli continua ad osservare con attenzione anche le occasioni che potrebbero esserci nel corso di questa sessione. E attenzione ad una possibile operazione in casa Barcellona. Secondo le informazioni di fichajes.com, il giocatore non rientra più nei piani dei blaugrana e a questo punto la sua cessione nel corso delle prossime settimane è da tenere in considerazione.

E la Juventus ne potrebbe approfittare per andare a chiudere una operazione simile. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane. Il Barcellona non lo considera indispensabile e potrebbe ragionare sulla possibilità di cederlo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. E la cessione di Douglas Luiz dovrebbe sbloccare la situazione.

Calciomercato Juventus: affare con il Barcellona, le ultime

L’asse Juventus–Barcellona potrebbe diventare sempre più caldo nel corso delle prossime settimane. In questo momento i bianconeri sono bloccati sul calciomercato a causa di uscite mancate. Comolli cercherà nel giro di pochi giorni a sbloccare le cessioni per consentire al club di poter chiudere alcune operazioni in entrata. Fra i calciatori in uscita c’è anche Douglas Luiz e l’erede potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna.

Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, il Barcellona non avrebbe intenzione di puntare su Casadò e il centrocampista potrebbe essere uno dei principali obiettivi della Juventus in questo calciomercato. Al momento non si hanno certezze e bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere. Di certo lo spagnolo ha dimostrato di avere qualità molto importante e Tudor potrebbe dare il via libera a questa operazione.

Per il momento, comunque, siamo nel campo delle ipotesi. Il Barcellona è pronto a sedersi ad un tavolo in questo calciomercato per cedere Casadò davanti ad una cifra importante. La Juventus al momento pensa principalmente alla cessione e con i soldi di Douglas Luiz si potrebbe andare sul centrocampista spagnolo per regalare a Tudor un rinforzo importante.

Mercato Juventus: ipotesi Casadò per il centrocampo

Casadò per la Juventus è una semplice ipotesi di calciomercato. Non ci sono stati contatti diretti fra le parti e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere.

Di certo prima ci devono essere le cessioni e poi si potrà ragionare sui rinforzi da dare al proprio tecnico. E attenzione alla pista Casadò del Barcellona in caso di addio di Douglas Luiz.