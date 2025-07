Juve: intreccio con lo United, arriva il bomber

I bianconeri potrebbero essere coinvolti in un intrigo di calciomercato con i ‘Red Devils’ per quanto riguarda l’attaccante. I dettagli della possibile operazione

Sono giorni decisivi per il calciomercato della Juventus. Manca ormai circa un mese dalla chiusura della sessione e i bianconeri devono chiudere ancora diverse operazioni in entrata. Comolli continua ad essere al lavoro per sbloccare le cessioni che consentiranno di chiudere dei colpi in entrata. Ma un aiuto potrebbe arrivare anche da altri club e per questo motivo attenzione al possibile incrocio con il Manchester United.

Secondo le informazioni di The Athletic, il Manchester United avrebbe scelto il suo nuovo bomber e questo potrebbe rappresentare una sorta di via libera per la Juventus per una operazione di calciomercato. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e ci vorranno dei giorni per capire come si evolverà meglio la situazione. Ma si tratta di una pista da seguire con attenzione nel corso di questa sessione.

Calciomercato Juventus: United decisivo, via libera per il bomber

La Juventus in questo calciomercato dovrà chiudere per un attaccante. L’arrivo di David permette a Tudor di avere un giocatore di qualità, ma ora serve una valida alternativa. Vlahovic, come ormai sappiamo, è praticamente fuori dai progetti bianconeri e quindi si dovrà provare a chiudere una nuova operazione. E il Manchester United potrebbe arrivare in aiuto di Comolli per andare a definire addirittura un doppio affare.

I Red Devils, infatti, sarebbero sulle tracce di Watkins per rinforzare l’attacco e questo rappresenterebbe una sorta di via libera per la Juventus per Kolo Muani. Il francese è il primo obiettivo di calciomercato dei bianconeri e, senza concorrenza, il PSG difficilmente potrà tirare troppo la corda sul prezzo considerata anche la volontà dello stesso giocatore di andare ad indossare la maglia della Vecchia Signora anche nella stagione in corso.

Ma non è finita qui. Infatti, la Juventus potrebbe andare a prendere un terzo attaccante e il nome di Hojlund è da tenere in considerazione. Il danese lascerà lo United in questo calciomercato e l’arrivo di una nuova punta dovrebbe consentire ai Red Devils di ragionare anche su un prestito e non cessione a titolo definitivo. E Comolli sarebbe pronto a farci un pensiero.

Mercato Juventus: Kolo Muani si avvicina

Kolo Muani sembra essere più vicino a vestire la maglia della Juventus in questo calciomercato. Manchester United e Newcastle dovrebbero aver virato su altri obiettivi e quindi la possibilità di andare a chiudere con il PSG il ritorno del francese in bianconero per soddisfare Tudor.

Naturalmente bisognerà trovare l’accordo con il PSG. I parigini continuano a chiedere circa 50 milioni di euro. La Juventus gioca sulla volontà del calciatore di vestire bianconero per abbassare il prezzo. E l’assenza di pretendenti dovrebbe facilitare questa operazione di calciomercato.