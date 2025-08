Douglas Luiz-Juve, è successo davvero: la decisione presa che spiazza tutti

Le ultime sul centrocampista brasiliano che il club bianconero ha deciso di multare

Colpo di scena Douglas Luiz. Come scritto da Calciomercato.it, la Juventus ha deciso di multarlo dopo che non si è presentato alla Continassa per rispondere alla convocazione di Tudor.

L’assenza del brasiliano era ingiustificata.

L’ex Aston Villa è stato il secondo acquisto più costoso della sessione estiva di calciomercato 2024/2025. E insieme a Koopmeiners, il più costoso in assoluto considerando anche i bonus, quello che ha deluso di più le aspettative.

Douglas Luiz, che ora si sta allenando regolamente alla Continassa, era e a maggior ragione è adesso ai margini del club bianconero. Tradotto, in vendita.

Ma piazzarlo altrove è tutt’altro che semplice: a meno di follie inglesi o arabe impossibile cederlo a titolo definitivo evitando una minusvalenza.

Ecco allora che la strada più verosimile rimane quella del prestito. Magari con annesso diritto di riscatto. In Inghilterra ha fatto molto bene, e proprio dalla Premier sono arrivati alcuni attestati di stima.

Douglas Luiz meriterebbe un’altra chance a Torino? L’esito del sondaggio X di Calciomercato.it è stato sorprendente.

Abbiamo chiesto ai nostri followers, in particolare a quelli juventini quali dei big in odore di cessione meriterebbe un’altra occasione. Il meno votato di tutti, manco a dirlo, è stato Dusan Vlahovic col 15%.

Douglas Luiz: i tifosi della Juve ‘votano’ per una nuova chance

Poco in più del serbo, il 17,5%, ha conquistato l’altro flop targato Giuntoli: Nico Gonzalez, anche lui in uscita. Secondo nel sondaggio è arrivato Weston McKennie, che praticamente ogni estate è in odore di addio salvo poi diventare un giocatore importante o quasi per la squadra.

Chi ha vinto allora il sondaggio? Proprio lui, direbbe Sandro Piccinini: Douglas Luiz Soares de Paulo.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Diversi big in odore di cessione alla #Juventus: a chi dareste una nuova occasione e confermereste nella rosa di #Tudor? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 30, 2025

Ha vinto anche alla grande, con il 40% dei voti. Ma in casa Juve la decisione è stata presa da tempo e non cambierà: il brasiliano deve fare le valigie e lasciare Torino.