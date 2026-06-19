La lettera struggente di Yan Diomande alla sorella morta a 15 anni: “Ti dimostrerò che avevi ragione”

Il dramma di Yan Diomande e le parole commoventi rivolte, in una lettera, alla sorella scomparsa. L’attaccante ivoriano ha impressionato tutti nel match d’esordio con l’Ecuador

E’ uno dei calciatori più attesi al Mondiale e nell’esordio contro l’Ecuador ha dimostrato perché le aspettative nei suoi confronti erano così elevate.

Yan Diomande è stato insignito del premio di miglior in campo nel match d’esordio della sua Costa d’Avorio contro l’Ecuador. Gli Elefanti lo hanno vinto in extremis con un gol di Diallo al 90′. Prima di quella rete, Diomande aveva creato scompiglio nella difesa ecuadoriana tra dribbling, discese e inserimenti che giustificano perché il Lipsia, suo club di appartenenza, stia chiedendo almeno 130 milioni ai club di Premier League che l’hanno richiesto.

Yan Diomande e la lettera alla sorella scomparsa

Un esordio al Mondiale indimenticabile che Diomande avrebbe voluto condividere con una persona che non c’è più ovvero la sorella Roxane, scomparsa quando aveva solo 15 anni. L’attaccante ivoriano le ha voluto rendere omaggio con una toccante lettera pubblicata su “The Player Tribune”.

Il rapporto tra i due era molto intenso. Lo si evince dalle parole di Diomande che ricorda il sostegno di Roxane nei momenti più difficili. La sorella le è stata sempre al fianco anche quando venne scartato dai provini con Bournemouth, Olympiakos, Rangers, Chelsea e Crystal Palace. In quest’ultimo club conosce Eze e Olise che ne apprezzarono la bravura in campo.

“Sei stata tu a non smettere mai di crederci – ricorda Diomande – e quando finalmente è arrivata la svolta con il Leganes (club spagnolo che lo ha ingaggiato due anni fa ndr) la gioia fu immensa. Ho firmato e abbiamo pianto ma questa volta in modo diverso.” Poi il dramma. Roxane muore in circostanze tragiche. Qualcuno a una festa le mette qualcosa in un drink. Una sostanza fatale che ne stronca l’esistenza. Una morte cui è impossibile rassegnarsi.

“I wrote this because I can’t speak about it. I wrote this because I want you to know that I will make sure that you live on.”@RBLeipzig and @equipenatciv winger Yan Diomande on the life of his sister, Roxane. https://t.co/6wQmpdWTSi — The Players’ Tribune (@PlayersTribune) June 17, 2026

“Da quando sei morta – conclude il calciatore – non provo più niente. Solo in campo sono tranquillo e posso parlare con te (…) Anche prima di avere dei veri scarpini dicevi a tutti [“Mio fratello diventerà il migliore del mondo”]. Ti dimostrerò che avevi ragione o morirò provandoci. Farò in modo che tutti conoscano il tuo nome.”Nella lettera Diomande cita anche Cristiano Ronaldo e fa una promessa a Roxane: “Hai sempre detto che potevo essere migliore di lui. Se lo vedrò, lo saluterò per te.”

Diomande tornerà in campo con la Costa d’Avorio sabato 20 giugno alle 22 contro la Germania nel match che mette in palio la leadership del girone E. L’ultima partita degli ivoriani sarà contro Curacao, giovedì 25 anch’essa alle 22.