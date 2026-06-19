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Palestra-Inter, ora la fumata bianca è davvero vicina: le cifre

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Nuovo incontro tra l’Atalanta e il club nerazzurro: la svolta appare ormai dietro l’angolo, ecco le ultimissime.

L’Inter ha deciso. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, sarà Marco Palestra il sostituto di Dumfries e il nuovo laterale destro della compagine nerazzurra: un acquisto davvero importante, se si considerano le qualità e l’età del ragazzo (classe 2005) e le cifre in ballo.

Palestra obiettivo dell'Inter
Marco Palestra (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito poco fa dall’esperto di mercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, gli ultimi contatti tra Inter e Atalanta (club proprietario del cartellino) sarebbero stati particolarmente positivi e ora il traguardo sembrerebbe davvero vicino.

Il presidente Marotta vuole a tutti i costi Palestra e si sarebbe avvicinato sensibilmente alla richiesta della Dea, ovvero di 50 milioni di euro con l’inserimento di bonus: a breve sono previsti altri colloqui e la sensazione è che la firma del calciatore originario di Buccinasco possa arrivare prima del previsto. Palestra, dunque, si appresta a salutare definitivamente l’Atalanta e a indossare la maglia dei campioni d’Italia dell’Inter.

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