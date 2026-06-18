Il Milan accelera per Zaniolo, occhio alla concorrenza del Napoli | CM

Il Milan sta pensando a Nicolò Zaniolo in vista della prossima stagione con l’attaccante classe 1999 che potrebbe lasciare l’Udinese poco dopo il riscatto del cartellino da parte dei friulani dal Galatasaray.

L’attaccante ex Roma e Atalanta sta valutando le possibilità per il suo futuro e potrebbe chiedere all’Udinese di essere ceduto qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per il suo futuro. Il profilo di Zaniolo è molto gradito a Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan con il portoghese che lo vede nei due giocatori sotto l’unica punta nel suo 3-4-2-1.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Milan starebbe accelerando in maniera decisa per provare a portare il calciatore a Milanello anche se rischia di doversi scontrare con il suo ex allenatore. Proprio il Napoli, infatti, avrebbe mostrato interesse nei confronti di Zaniolo, inserendosi nella corsa al classe 1999.