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Il Milan accelera per Zaniolo, occhio alla concorrenza del Napoli | CM

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Il Milan sta pensando a Nicolò Zaniolo in vista della prossima stagione con l’attaccante classe 1999 che potrebbe lasciare l’Udinese poco dopo il riscatto del cartellino da parte dei friulani dal Galatasaray.

Nicolò Zaniolo
Il Milan piomba su Zaniolo (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante ex Roma e Atalanta sta valutando le possibilità per il suo futuro e potrebbe chiedere all’Udinese di essere ceduto qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per il suo futuro. Il profilo di Zaniolo è molto gradito a Ruben Amorim, nuovo allenatore del Milan con il portoghese che lo vede nei due giocatori sotto l’unica punta nel suo 3-4-2-1.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il Milan starebbe accelerando in maniera decisa per provare a portare il calciatore a Milanello anche se rischia di doversi scontrare con il suo ex allenatore. Proprio il Napoli, infatti, avrebbe mostrato interesse nei confronti di Zaniolo, inserendosi nella corsa al classe 1999.

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