Barella in bianconero: l’Inter trema

Marotta e soci devono fare i conti con gli sviluppi di mercato che possono portare all’addio della colonna della linea mediana: cosa sta succedendo

Una estate di grandi cambiamenti, in casa Inter, come era prevedibile, anche se i nerazzurri stanno cercando di non snaturarsi troppo e di ripresentarsi prontamente competitivi per ambire a grandi traguardi. L’avvio del nuovo ciclo non significa che i vice campioni d’Italia non intendano puntare a vincere subito e in questo senso il presidente Marotta è stato chiaro. Con il mercato che potrà portare novità positive da qui alla fine, ma ci sono anche da considerare, dall’altra parte, le ‘minacce’ per alcune delle colonne del club.

Se da un lato l’Inter sta tentando il tutto per tutto per Lookman, dall’altro vuole cercare di trattenere tutti i big per rilanciare la sfida scudetto e quella europea. Ma attenzione agli ultimi sviluppi, che possono riguardare Nicolò Barella. Per il momento, non c’è l’intenzione di dire addio al centrocampista, ma tutto potrebbe cambiare di fronte alla classica offerta indecente.

Inter, Barella nel mirino del Newcastle: parte l’offerta dopo l’addio di Isak

C’è un ombra bianconera sul giocatore della Nazionale, ma non quella della Juventus. Bensì, quella del Newcastle, che lo avrebbe messo nel mirino per una campagna acquisti scoppiettante, ad agosto, nel momento in cui dovesse partire Alexander Isak.

Lo svedese è nel mirino del Liverpool, i ‘Magpies’ non fanno sconti e lo valutano ben 175 milioni di euro. Se i ‘Reds’ dovessero accontentare la richiesta, a quel punto il Newcastle avrebbe potenza di fuoco sufficiente per un trio di acquisti fenomenale. Il tecnico Eddie Howe, in tal senso, avrebbe le idee chiarisse. Le sue richieste sarebbero proprio Barella, quindi Sesko e Hincapiè, un nome per reparto, per rendere la sua squadra in grado di lottare con le prime della classe in Inghilterra.