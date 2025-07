Sancho non firmerà per la Juventus: ha un altro accordo in Serie A

Jadon Sancho sembrava oramai destinato a diventare un nuovo giocatore della Juventus, ma qualcosa non è andata secondo i piani.

Stando alle ultime notizie, infatti, nella corsa all’esterno inglese si sarebbe inserita un’altra società di Serie A, che forte di un progetto sportivo ed economico ambizioso alle spalle, avrebbe attirato l’attenzione del giocatore del Manchester United che avrebbe ordinato ai suoi agenti di approfondire questo discorso.

Gli esiti di questi colloqui non potevano che essere positivi, con Sancho che adesso potrebbe comunque sbarcare in Italia ma non per diventare un nuovo giocatore della Juventus.

Sancho in Serie A: destinazione a sorpresa

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Jadon Sancho, sempre più vicino a trasferirsi in Serie A nel corso di questo calciomercato. Per l’inglese si è infatti spesso e volentieri parlato di un pressing forsennato da parte della Juventus, che però potrebbe a sorpresa vedersi superare all’ultima curva da una rivale italiana.

Al momento non sarebbero ancora arrivate conferme in merito, ma la sensazione è che le parti stiano lavorando sotto traccia per non attirare troppo l’attenzione non solo dei media ma anche (e soprattutto) della concorrenza, visto che un giocatore come Sancho non piace solo in Italia. E questa tecnica sembrerebbe portare i risultati sperati, anche perché proprio in queste ore di negoziati sarebbero stati compiuti degli importanti passi in avanti, con l’accordo che potrebbe essere più vicino di quanto si possa effettivamente immaginare.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, il Como starebbe cercando di sorprendere ed anticipare tutti nella corsa a Jadon Sancho dopo che l’affare Alvaro Morata è praticamente saltato per colpa del Galatasaray. C’è da dire, però, che questi due affari non sarebbero strettamente collegati, anche perché l’inglese sbarcherebbe su “quel ramo del Lago di Como” per sostituire Strefezza, promesso sposo all’Olympiakos.

Sprint finale nella corsa a Sancho

Prossimamente si deciderà una volta e per tutte il futuro di Jadon Sancho. Tra le pretendenti sarebbe spuntato a sorpresa anche il Como di Cesc Fabregas, che forte di un progetto tecnico ed economico ambizioso, è sicuro di potersela giocare con la concorrenza, soprattutto della Juventus.

Infatti dovrebbe essere proprio la Vecchia Signora la società favorita per l’ingaggio dell’esterno inglese, anche se nelle ultime ore sarebbe tornato a farsi avanti il Borussia Dortmund, la cui chiamata potrebbe stravolgere completamente le carte in tavola. Jadon Sancho è infatti legato al club giallonero da un valore affettivo importante, anche perché in Germania ha vissuto i momenti migliori della sua carriera, motivo per il quale ci tornerebbe subito. Staremo a vedere.